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    'Erken seçimin hukuku yok'

    DHA
    19.04.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bu bir erken seçim kararı değildir. Bu bir TBMM’ye darbe kararıdır. Bu TBMM'nin yetkilerinin gasp edilmesi girişimidir. Bir öneri olabilir ama TBMM’nin bir kararı yok" dedi. Perinçek, özetle şunları söyledi:

    “Referandumda kabul edildi anayasada yeni hükümler. Deniyor ki, 6 ay içinde anayasa değişikliğinin gerekli gördüğü uyum yasalarını çıkartmak zorundasın. Tarih, 16 Nisan 2017. 1 yıl geçmiş durumda. Meclis ve hükümet 6 ay içinde uyum kanunlarını çıkartamamış. Şu anda ilan edilen erken seçimin bir hukuku yok. Çıkıyorlar 'Biz erken seçim kararı aldık' diyorlar. Alamazlar. TBMM'nin yetkilerini gasp edemezler. Bir öneri olabilir ama bir karar yok. Bütün kamuoyu ve başka partiler bu TBMM yetkilerinin gasp edilmesini sineye çekiyor, teslim olmuş görünüyorlar bu darbeye. Bu darbeye boyun eğmiyoruz.”

    Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 50 bin imza toplandığı, 100 bin imzanın mayıs ayı başında YSK’ya teslim edileceği bildirildi.

    Etiketler: doğu perinçek , gazetehaberleri , gündem
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