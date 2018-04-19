'Erken seçimin hukuku yok'

“Referandumda kabul edildi anayasada yeni hükümler. Deniyor ki, 6 ay içinde anayasa değişikliğinin gerekli gördüğü uyum yasalarını çıkartmak zorundasın. Tarih, 16 Nisan 2017. 1 yıl geçmiş durumda. Meclis ve hükümet 6 ay içinde uyum kanunlarını çıkartamamış. Şu anda ilan edilen erken seçimin bir hukuku yok. Çıkıyorlar 'Biz erken seçim kararı aldık' diyorlar. Alamazlar. TBMM'nin yetkilerini gasp edemezler. Bir öneri olabilir ama bir karar yok. Bütün kamuoyu ve başka partiler bu TBMM yetkilerinin gasp edilmesini sineye çekiyor, teslim olmuş görünüyorlar bu darbeye. Bu darbeye boyun eğmiyoruz.”



Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 50 bin imza toplandığı, 100 bin imzanın mayıs ayı başında YSK’ya teslim edileceği bildirildi.