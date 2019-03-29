‘Erken seçime ihtiyaç yoktur’

Bahçeli, memleketi Osmaniye’de özetle şunları söyledi:

“CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart’tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar.

HER YERİN İNTİKAM OLSA NE YAZAR

Bir siyaset eskisi, üstelik TBMM Başkanlığı yapan bir zat, 31 Mart seçimlerini, parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyor. Be hey şuursuz, neyin intikamını kimden almaya cüret ediyorsun? Senin her yerin intikam olsa ne yazar?

HEDEF 2023

Hedef 2023, yani Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümüdür. 31 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Haziran 2023’te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere, karışıklık bekleyenlere tahammülümüz olamayacaktır.”

Bahçeli, yerel seçimler kapsamında son mitingini yaptığı Mersin’de ise özetle şu mesajları verdi:

“Sizlerden ricam, mutlaka sandığa gitmenizdir. 31 Mart’ta seçime katılımın yüksek olması hem demokrasimizin istikrarı, hem de milli iradenin itibarı açısından tarihi önemdedir... Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin’i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu kentimizde ittifakımızın doğasına uygun fedakârlık ruhuyla hareket eden AK Partili kardeşlerime içtenlikle teşekkür ediyorum.

DÜNYA TERSTEN DÖNER

Bugünkü CHP yönetimi PKK’nın eline geçmiştir. Sözde Kürdistan’a onay veren bu CHP’dir. HDP’yle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP’dir... Kılıçdaroğlu milliyetçilikten bahsediyor, fren tutmuyor ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyizlenseydi. Geçmiş olsun, zillete düştü düşeli bırakın milliyetçiliği, milliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner. Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar.”