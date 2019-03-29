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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Erken seçime ihtiyaç yoktur’

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Erken seçime ihtiyaç yoktur’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin 2023’te, Mahalli İdareler Seçimleri’nin ise 2024’te yapılacağını belirterek, “Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP, hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur” dedi.

Bahçeli, memleketi Osmaniye’de özetle şunları söyledi:

“CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart’tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar.

HER YERİN İNTİKAM OLSA NE YAZAR

Bir siyaset eskisi, üstelik TBMM Başkanlığı yapan bir zat, 31 Mart seçimlerini, parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyor. Be hey şuursuz, neyin intikamını kimden almaya cüret ediyorsun? Senin her yerin intikam olsa ne yazar?

HEDEF 2023

Hedef 2023, yani Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümüdür. 31 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Haziran 2023’te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere, karışıklık bekleyenlere tahammülümüz olamayacaktır.”  

Bahçeli, yerel seçimler kapsamında son mitingini yaptığı Mersin’de ise özetle şu mesajları verdi:

“Sizlerden ricam, mutlaka sandığa gitmenizdir. 31 Mart’ta seçime katılımın yüksek olması hem demokrasimizin istikrarı, hem de milli iradenin itibarı açısından tarihi önemdedir... Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin’i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu kentimizde ittifakımızın doğasına uygun fedakârlık ruhuyla hareket eden AK Partili kardeşlerime içtenlikle teşekkür ediyorum.

 

DÜNYA TERSTEN DÖNER

Bugünkü CHP yönetimi PKK’nın eline geçmiştir. Sözde Kürdistan’a onay veren bu CHP’dir. HDP’yle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP’dir... Kılıçdaroğlu milliyetçilikten bahsediyor, fren tutmuyor ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyizlenseydi. Geçmiş olsun, zillete düştü düşeli bırakın milliyetçiliği, milliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner. Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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