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    Erken seçim yorumu: Zorlamanın gereği yok

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    03.07.2018 - 01:09 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman İstanbul’da veda ziyaretlerine bulundu. Daha önce İstanbul Valiliği’ni ziyaret eden Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı, Saraçhane’deki makamında ziyaret etti.

    Binaya gelişinde resmi törenle karşılanan Kahraman, gazetecilerin yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağını ilişkin sorusu üzerine şu yanıtı verdi: “Yapılmaz çünkü Anayasa’ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa’da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Marta ne kaldı? 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı. Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , İsmail Kahraman , erken seçim , son dakika , haberler
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