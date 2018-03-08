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    'Erken seçim' yoklaması

    Nuray BABACAN / KULİS
    08.03.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    Siyasi kulislerde sık sık konuşulan ‘erken seçim’ iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda yeniden gündem oldu.

    Erken seçim yoklamasıErdoğan’ın önceki gün bir grup AK Parti kurmayıyla görüşmesinde, iki konu öncelikli olarak ele alındı: “Parti kongresinin sonbahar beklenmeden yapılması ve erken seçimin partinin lehine olup olmayacağının araştırılması.”

    Bazı parti kurmayları, erken seçimin doğru bir tercih olabileceğine ilişkin görüşlerin hızla arttığını, bunun karşılığının olup olmadığının en azından araştırılmasının doğru olacağını dile getirdiler. Ekonomideki durağan yapının, Afrin harekâtıyla toplumda oluşan havanın, AB’yle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sürecin avantaj olabileceği, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

    TERSİNİ DÜŞÜNENLER

    Bu toplantıda, Afrin harekâtı sürecinde yaşanacak olumsuz gelişmelerin erken seçim sürecinde beklenenin aksine dezavantaja dönüşebileceğini, seçimlerin normal zamanda yapılmasının daha doğru olacağını savunanlar da oldu.

    Erdoğan, bu önerileri itiraz etmeden dinledi. Partinin, rutin olarak yaptıkları araştırmalara ilave olarak, erken seçim konusunda bir çalışma yürüteceği belirtildi.
    Partinin, normal takvime göre sonbaharda yapılması gereken büyük kongresinin bu süre beklenmeden yaz başında yapılmasına da sıcak bakıldığı öğrenildi.

    Kongre sürecinin ardından, parti yönetiminin ve kabinenin yenilenmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

    KONGRE SİNYALİ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da NTV’ye yaptığı açıklamada, partinin büyük kongresinin erkene alınabileceğini söyledi. Yazıcı, “Ana kademenin kongreleri nisanın üçüncü haftasına kadar sarkabilir. Ondan sonra da büyük kongre süreci başlıyor. Bunun en son tarihi Eylül 2018 diyoruz ama belki de sonbahara bırakmayabiliriz” dedi.

    Etiketler: AK Parti , Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , 2019 seçimleri , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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