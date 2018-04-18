Erken seçim tarihi sınava denk gelmişti. YÖK, yeni sınav tarihini açıkladı

24 Haziran'da seçimin yapılması durumunda 23-24 Haziran 2018 olarak ilan edilen üniversite giriş sınavının tarihinin ne olacağı merak uyandırmıştı. YÖK’ten yapılan son dakika açıklamasında YKS'nin 30 Haziran - 1 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

Başkentte, erken seçim tarihi ile çakışan üniversite sınav tarihinin değiştirilebileceği konuşuluyordu. ÖSYM'DE JET TOPLANTI Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyordu. ÖSYM acil olarak toplandı. YÖK de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıyla erken seçim tarihinin çakışması nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.