'Erken seçim peşinde değiliz '
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, erken seçim konusunda partisinin yaklaşımının son derece açık olduğunu belirterek, “Biz bir erken seçim peşinde değiliz. Ama öyle görüyoruz ki iktidar bir telaş içinde” dedi.
CHP MYK toplantısında gündeme gelen başlıklarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Öztrak, özetle şunları söyledi:
“AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı gömleğiyle bazı açılışlar yaptı. Projeler arasında İstanbul-İzmir otoyol projesinin bir kısmı da var. Bir araç Osmangazi Köprüsü’nü de kullanırsa İzmir’e kadar 256 lira geçiş ücreti ödeyecek. Bir de 200 liralık benzin yaktığını düşünün toplam ulaşım masrafı bir aracın 500 lirayı buluyor. İstanbul ile İzmir’e uçak bileti 250 TL civarı. Bu güzergâhtan araba ile gitmek iki katı daha pahalı. Arabada iki kişi olsa kurtarmıyor.
Ekonomide sıkıştıkça Erdoğan, İstanbul seçimlerinde unuttuğu Fırat’ın doğusuna müdahale kartını gündeme getiriyor. Hayrola ufukta bir seçim mi var? Yoksa partide dağılan safları sıkılaştırmak için bu kart mı oynanıyor?
SURİYE’YE KÖKLÜ ÇÖZÜM
Baştan itibaren Ortadoğu’nun meselesi Ortadoğu devletleri tarafından çözülmelidir diyoruz. Türkiye ancak bu şekilde Müslüman’ın Müslüman’ı kırdığı Ortadoğu bataklığından kurtulur ve bölgeye barışı getirir diyoruz. Milletimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmalıdır, ancak Suriye sorununun köklü çözümü Suriye’nin toprak bütünlüğünü dikkate alan, diyaloğa dayalı, barışçı bir yaklaşımda aranmalıdır.
Erken seçim konusundaki yaklaşımımız baştan itibaren son derece açık. Biz bir erken seçim peşinde değiliz, ama görüyoruz ki iktidar telaş içinde. Durduk yerde bu kartı sallamaya başladığın zaman bir şey yapacaksan yaparsın dış politikada. Bunu iç politikaya malzeme yaptığınız zaman bunu başka amaçla kullanıyorsunuz demektir.”
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