‘Erken seçim istemiyorum’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de dün katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

“Paravanın arkasında dört oy pusulası veriliyor. Seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık, sandık kuruluna bakıyorsunuz aynı kurul. Diyorsunuz ki; üçünde bir şey yok, büyükşehir belediyesi başkanlığında sorun var, bunu iptal ediyorum. Gerekçeyi şimdi yazıyorlar. Ben de biliyorum o gerekçelerin nerelerde yazıldığını. Kim onlara ‘böyle oy kullanacaksınız’ diye talimat vermişse, o talimatı verenler, ‘gerekçeyi şöyle yazacaksınız...’ Ben YSK’ya güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK’dır. Sandıklara sahip çıkacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Ben İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum. Gidecek sandığa aslanlar gibi oyunu kullanacak ve mağduriyeti giderecek. Geçen sefer gitmemişse, bu sefer gidecek.

BU BİR VİCDAN OLAYIDIR

İstanbul’u, İstanbullular teslim alacak. Ekrem Bey mazbatasını nasıl aldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne on binler geldi. Aynı şey olacak yine. Kimse endişe etmesin mazbatayı verirler mi vermezler mi diye. Bizim üstümüze düşen görev var. Sandığa gideceğiz oyumuzu vereceğiz gerisini bize bırakın. (Erken seçim olacak mı) Hayır, niye erken seçim olsun? İstemiyorum erken seçim. Yaptığımız seçim, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi. Ekrem Bey’i seçeceğiz ve gelip koltuğuna oturacak. Bunun siyasi partilerle ilgisi yoktur. Bu bir vicdan olayıdır. AK Partili kardeşim de diyecek ki; ‘Vicdansızlığa oy veremem benim kul hakkı yememek gibi bir geleneğim var’. Sabah seçim, öğle seçim, akşam seçim. Ekonomiye ne zaman eğilecekler? İş dünyası önünü göremiyor. Bunun adı fırsatçılıktır biz fırsatçı bir parti değiliz.

İYİLİKTE YARIŞALIM

Bir slogandan niye rahatsız oluyorlar? ‘Her şey çok güzel olacak.’ Yanlış mı? (Cumhurbaşkanı’nın ‘daha güzel olacak’ açıklaması) Güzel. Söylesin. İyilikte, güzellikte yarışalım. (AK Partili Tevfik Göksu’nun ‘Yunan’ iması) Ekrem İmamoğlu’nu bütün Karadenizlilerin vicdanına teslim ediyorum. Nokta. Bu kadar büyük bir hakareti Karadenizli kaldıramaz, nasıl bunu söylersiniz. Belediye başkanı ama çok sağlıklı bir insan olmadığı buradan ortaya çıkıyor. Bu dil bir belediye başkanına hiç yakışmaz.

AYRINTILARI ORTAYA ÇIKARDIK

(Şehit cenazesindeki saldırı) Elebaşları belli, biz de tamamını tespit ettik. Önümüzdeki günlerde daha farklı görüntüler de ortaya çıkacak. Savcı falan hikâye, biz bütün ayrıntıları ortaya çıkardık ve çıkarmaya devam ediyoruz. Linç girişiminde bulunanlar serbest bırakıldılar, siyasi talimat olmasa serbest bırakılmazdı. Bu tırmanır mı, beni endişelendiren odur. Bir gazetecinin öldüresiye dövülmesi nedir? Öldürün diye yapıyorlar saldırıyı. Öldürmek isteyenler ne oldu, serbest bırakıldı. Twiter’dan bir cümle söylüyor, Erdoğan’a hakaret diye aylarca hapiste tutuluyor. Silahla saldırıyorsun bir şey yok.” m ANKARA