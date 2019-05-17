‘Erken seçim istemiyorum’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Erken seçim istemiyorum’
GeriGündem ‘Erken seçim istemiyorum’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Erken seçim istemiyorum’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Erken seçim istemiyorum’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erken seçim olacak mı” sorusu üzerine “Niye olsun? İstemiyorum erken seçim” dedi. Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine yönelik saldırıyla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkacağını da söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de dün katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

“Paravanın arkasında dört oy pusulası veriliyor. Seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık, sandık kuruluna bakıyorsunuz aynı kurul. Diyorsunuz ki; üçünde bir şey yok, büyükşehir belediyesi başkanlığında sorun var, bunu iptal ediyorum. Gerekçeyi şimdi yazıyorlar. Ben de biliyorum o gerekçelerin nerelerde yazıldığını. Kim onlara ‘böyle oy kullanacaksınız’ diye talimat vermişse, o talimatı verenler, ‘gerekçeyi şöyle yazacaksınız...’ Ben YSK’ya güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK’dır. Sandıklara sahip çıkacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Ben İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum. Gidecek sandığa aslanlar gibi oyunu kullanacak ve mağduriyeti giderecek. Geçen sefer gitmemişse, bu sefer gidecek.

BU BİR VİCDAN OLAYIDIR

İstanbul’u, İstanbullular teslim alacak. Ekrem Bey mazbatasını nasıl aldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne on binler geldi. Aynı şey olacak yine. Kimse endişe etmesin mazbatayı verirler mi vermezler mi diye. Bizim üstümüze düşen görev var. Sandığa gideceğiz oyumuzu vereceğiz gerisini bize bırakın. (Erken seçim olacak mı) Hayır, niye erken seçim olsun? İstemiyorum erken seçim. Yaptığımız seçim, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi. Ekrem Bey’i seçeceğiz ve gelip koltuğuna oturacak. Bunun siyasi partilerle ilgisi yoktur. Bu bir vicdan olayıdır. AK Partili kardeşim de diyecek ki; ‘Vicdansızlığa oy veremem benim kul hakkı yememek gibi bir geleneğim var’. Sabah seçim, öğle seçim, akşam seçim. Ekonomiye ne zaman eğilecekler? İş dünyası önünü göremiyor. Bunun adı fırsatçılıktır biz fırsatçı bir parti değiliz.

İYİLİKTE YARIŞALIM

Bir slogandan niye rahatsız oluyorlar? ‘Her şey çok güzel olacak.’ Yanlış mı? (Cumhurbaşkanı’nın ‘daha güzel olacak’ açıklaması) Güzel. Söylesin. İyilikte, güzellikte yarışalım. (AK Partili Tevfik Göksu’nun ‘Yunan’ iması) Ekrem İmamoğlu’nu bütün Karadenizlilerin vicdanına teslim ediyorum. Nokta. Bu kadar büyük bir hakareti Karadenizli kaldıramaz, nasıl bunu söylersiniz. Belediye başkanı ama çok sağlıklı bir insan olmadığı buradan ortaya çıkıyor. Bu dil bir belediye başkanına hiç yakışmaz.

AYRINTILARI ORTAYA ÇIKARDIK

(Şehit cenazesindeki saldırı) Elebaşları belli, biz de tamamını tespit ettik. Önümüzdeki günlerde daha farklı görüntüler de ortaya çıkacak. Savcı falan hikâye, biz bütün ayrıntıları ortaya çıkardık ve çıkarmaya devam ediyoruz. Linç girişiminde bulunanlar serbest bırakıldılar, siyasi talimat olmasa serbest bırakılmazdı. Bu tırmanır mı, beni endişelendiren odur. Bir gazetecinin öldüresiye dövülmesi nedir? Öldürün diye yapıyorlar saldırıyı. Öldürmek isteyenler ne oldu, serbest bırakıldı. Twiter’dan bir cümle söylüyor, Erdoğan’a hakaret diye aylarca hapiste tutuluyor. Silahla saldırıyorsun bir şey yok.” m ANKARA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti... 19 yaşındaki Zehra yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı

Sarallar suç örgütüne yeni iddianame: Alışkanlık haline getirdiler!

Şule Çet'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda 'ayakkabı' ayrıntısı!

Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış