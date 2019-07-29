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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Erken seçim çağrısı yok"

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"Erken seçim çağrısı yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti olarak erken seçim çağrısı yapmayacaklarını belirterek, “Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, sistem revizyonu ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de 23 Nisan konuşmasında açıkladığı altı maddeyi anımsatarak, “Altı maddeyi yapmayı düşünüyorlarsa gelsinler. Biz demokratik bir sistem kurulmasını isteriz” mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda bir grup gazetecinin sorularına şu yanıtları verdi:

İKTİDARA ZAMAN TANIMAK LAZIM

(Erken seçim ve sistem tartışmaları) CHP olarak biz bir erken seçim çağrısı yapmayacağız. Türkiye’nin ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar ‘Ben bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar bu hale getirdiler ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli.

Erken seçim çağrısı yok

BAŞKA PARTİYE YÜZÜNÜ DÖNÜYOR

Şimdi mutfağında yangın var ve bu sorunları görüyor. Sorunu çözemedikleri sürece vatandaş doğal olarak sorunu çözme konusunda iddialı olan bir başka partiye yüzünü dönüyor. Yerel yönetimlerde bize döndü. Şimdi bekliyoruz. Yangını söndürüyorlarsa buyursun söndürsünler. Hiçbir engel çıkarmıyoruz. Bu konuda parlamentoya yasa getiriyorsanız onu da destekleyeceğiz dedik. Ama getirdikleri yasa fakir fukaranın, çiftçinin, esnafın sorununu çözen bir yasa değildi. Vatandaş bütün bu gerçekleri görsün. Bunlar bu ülkenin sorunlarını çözemezler. Sonrası gelecek nasıl olsa. Bu ülkede bir seçim olacak ve biz bütün gerçekleri anlatacağız.

KİŞİYE ENDEKSLİ SİSTEM

(Sistem tartışmalarıyla ilgili AK Parti, MHP ve Cumhurbaşkanlığının çalışma yaptığının anımsatılarak, CHP olarak sistem değişikliğine yönelik öneriler neler?) Getirilen sistem bir kişinin arzularını tatmin etmek için getirilen bir sistemdir. Kişiye endeksli sistem oluşturulmaz. Neden Türkiye’deki ucube bir sistemdir? Çünkü, kişiye endeksli yapıldığı için. Yani Erdoğan istediği için.

23 Nisan konuşmasında altı madde halinde CHP’nin bu konudaki görüşlerini açıkladım. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı birinci madde. Yargının bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü gibi altı madde halinde bunu açıkladım. Altı maddeyi yapmayı düşünüyorlarsa gelsinler. Biz demokratik bir sistem kurulmasını isteriz. Ama AK Parti bunları yapabilir mi; hayır yapamaz. Çünkü AK Parti lider eksenli bir parti. Bir kişinin iradesi var, devasa AK Parti’nin iradesi yoktur.

ÖNCE ANAYASA DEĞİŞSİN

(İçtüzük değişikliği konusunda) Böyle bir öneri gelir mi gelmez mi bilmiyorum. İçtüzük neyi çözecek? Var olan ucube Anayasa’nın olumsuzluklarını mı çözecek? Varsa bir olumsuzluk önce Anayasa’yı değiştirmeleri lazım. Eğer gerçekten yasama organının başkanı yasamanın güçlü olmasını istiyorsa kendisine önerim şuydu: Bir kanunlar, kararlar dairesi oluşturacaksınız, Cumhurbaşkanı’nın bütün kararlarının incelenmesi ve gerekirse aykırılık varsa Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerekiyor. O zaman siz Meclis iradesinin bağımsız olduğunu bütün dünyaya ilan edebilirsiniz.

Şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini inceleyip bu kararname anayasaya aykırıdır diye bir ifadeyi Sayın Şentop’tan duyabilir misiniz? Duyamazsınız. Bu nedenle yasama organı yürütmenin emrinde zaten.”

ÖRGÜT BASKISINDAN KURTARIYORUZ

“BELEDİYE başkanlarımız bu seçimlere kendi belde sorunlarını iyi kavradıkları için güzel projelerle çıktılar. Bir de örgütler, ‘İlla bizim adamımızı alın’ dediklerinde biz ona genel merkez olarak izin vermiyoruz. ‘En nitelikli adamları alacaksınız ve nitelikli insanlarla çalışacaksınız’ diyoruz. Böylece onları örgütten gelen siyasal baskıdan kurtarmış oluyoruz. Açık çağrı yapmamın nedeni; örgüt de duysun. Sonuçta belediye başkanları bizi iktidara taşıyacak ana aktörler. Onlar ne kadar iyi çalışırlarsa ne kadar iyi yönetirlerse kendi beldelerinde halka ne kadar güven verirlerse CHP’ye duyulan güven de o kadar artacaktır. Belediye başkanlarımızın bir de böyle görevi var. Belli bir zaman dilimi içinde ayrıca yoksulluk envanteri çıkaracaklar. Bu envanterle yoksullara yardımda bulunacağız.

KÜRT SORUNU RAPORU GÜNCELLENİYOR

“(CHP’nin Kürt sorunu raporu) Daha önce ‘22 Soru 22 Cevap’ diye Kürt sorunu ile ilgili üç-dört yıl önce hazırladığımız bir raporumuz vardı. Yine benzer şekilde gelişen olayları da dikkate alarak ‘22 Soru 22 Cevap’ı güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var.”

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