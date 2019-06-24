‘Erken seçim bahsi en büyük kötülük’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin artık esas gündemine dönmesi gerektiğini belirterek, “Seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından yazılı açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti:
SAYGI DUYULMALIDIR
“Ülkemizi uzun bir süre meşgul eden 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkan seçimi tamamlanmış, resmi olmayan geçici sonuçlar belli olmuştur. İstanbul’da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır. İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir.
SEÇİM SÜRECİ KAPANMALIDIR
MHP ‘cumhur ittifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir. Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Bilinmelidir ki cumhur ittifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse cumhur ittifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir.
23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır. İstanbul büyükşehir belediye başkan seçiminin ülkemize, milletimize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.”
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