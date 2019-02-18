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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erken olsaydı ortaokulu da okurduk

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Erken olsaydı ortaokulu da okurduk

KASTAMONU’nun Kızıleller köyünde yaşayan 70 yaşındaki Osman ile 72 yaşındaki Huriye Dilek çifti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği ile en büyük hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda açılan okuma-yazma kursunun afişlerini gördüklerinde hiç düşünmeden halk eğitim merkezinin yolunu tutan Dilek çifti, en disiplinli kursiyerler oldular. Gündüz kursta öğrendiklerini akşam evlerinde soba başındaki masalarında tekrar ediyorlar. Küçük yaşta babasını kaybetmesinin ardından okula gönderilmediğini söyleyen Huriye Teyze, “Köyde hayvanlara bakmam ve ev işlerine yardımcı olmam için beni okula göndermediler. Biraz büyüyünce de Osman ile evlendik. O da okuma-yazma bilmiyordu. Kurs açıldığını duyunca birlikte kursa gelmeye karar verdik.

Erken olsaydı ortaokulu da okurduk

Yavaş yavaş birlikte öğreniyoruz” derken, Osman Amca da “Bu kurslar keşke erken olsaydı. Bitirdikten sonra ortaokulu da okurduk” diyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kastamonu İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kurualioğlu ise “Halk eğitim merkezimizin bünyesinde 16 kurs açıldı. Bu kurslara 14’ü erkek 108’i kadın olmak üzere toplam 122 kursiyer katıldı. 109’u belge almaya hak kazandı. En dikkat çekicisi Osman ve Huriye Dilek çiftinin okuma azmi oldu” diye bilgi verdi.

1 Şubat 2018’de başlatılan Okuryazarlık Seferberliği’ne Türkiye genelinde 785 bin 81 kişi katıldı. Kurslara yüzde 86’lık oranla en çok katılımı kadınlar sağladı.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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