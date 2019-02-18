Erken olsaydı ortaokulu da okurduk
KASTAMONU’nun Kızıleller köyünde yaşayan 70 yaşındaki Osman ile 72 yaşındaki Huriye Dilek çifti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği ile en büyük hayallerini gerçeğe dönüştürdü.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda açılan okuma-yazma kursunun afişlerini gördüklerinde hiç düşünmeden halk eğitim merkezinin yolunu tutan Dilek çifti, en disiplinli kursiyerler oldular. Gündüz kursta öğrendiklerini akşam evlerinde soba başındaki masalarında tekrar ediyorlar. Küçük yaşta babasını kaybetmesinin ardından okula gönderilmediğini söyleyen Huriye Teyze, “Köyde hayvanlara bakmam ve ev işlerine yardımcı olmam için beni okula göndermediler. Biraz büyüyünce de Osman ile evlendik. O da okuma-yazma bilmiyordu. Kurs açıldığını duyunca birlikte kursa gelmeye karar verdik.
Yavaş yavaş birlikte öğreniyoruz” derken, Osman Amca da “Bu kurslar keşke erken olsaydı. Bitirdikten sonra ortaokulu da okurduk” diyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kastamonu İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kurualioğlu ise “Halk eğitim merkezimizin bünyesinde 16 kurs açıldı. Bu kurslara 14’ü erkek 108’i kadın olmak üzere toplam 122 kursiyer katıldı. 109’u belge almaya hak kazandı. En dikkat çekicisi Osman ve Huriye Dilek çiftinin okuma azmi oldu” diye bilgi verdi.
1 Şubat 2018’de başlatılan Okuryazarlık Seferberliği’ne Türkiye genelinde 785 bin 81 kişi katıldı. Kurslara yüzde 86’lık oranla en çok katılımı kadınlar sağladı.
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