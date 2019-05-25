‘Erken emeklilik diye bir şey olmaz’
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Hacı Osman Torun Camisi’ne gelişinde kalabalık içinden bir kadın, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Söyleyenlere bakma, hepsi bir istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey olmaz. Avrupa’da şu anda emeklilik yaşı kaça çıktı biliyor musun? 65” diye yanıt verdi. “İş bulamıyoruz. İki üniversite mezunuyum işim yok” diyen kadına, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez “Herkes iş bulacak diye bir şey var mı?” dedi. Erdoğan kadına eşinin ne iş yaptığını sordu. “Şu anda işi var çalışıyor” yanıtını alınca da “Gördün mü?” diyerek yanından uzaklaştı.
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