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    ‘Erken değil baskın seçim’

    ANKARA
    18.04.2018 - 20:48 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçim tarihini, “Erken değil baskın seçim” diye niteleyerek, “Ne kadar paniklediklerinin işareti” dedi.

    Karamollaoğlu, Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:

    TÜKENMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ

    “Açıklanan tarih erken değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi AK Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki ‘Bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok.’ Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Temel Karamollaoğlu , gündem
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