Erkeklerin başaramadığını başaracağız

TÜLBENT MÜZESİ AÇACAĞIZ

Seçim otobüsünün üstünden vatandaşlara hitap etmeden önce bir kadından beyaz tülbentini alıp başına takan Akşener, şöyle dedi: “Bölgede gittiğim yerlerde kadınlar bana tülbent armağan ediyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimizde tülbentlerden oluşan bir müze açacağız. Başımdaki örtü Batmanlı bir kadının örtüsüdür. Bu yörede aşiretler ya da aileler birbirine girdiğinde, aralarında kavga çıktığında yaşlı bir kadın tülbendini çıkarır, herkes arkasını döner, kimse konuşmadan gider. Erkeklerin başaramadığını bizler başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkaracağız. Kardeşin yok edilmesinin önünü keseceğiz.”



MİLLETLE İTTİFAK YAPTIK

Akşener, şöyle devam etti: “Seçimlere gireceğiz. İktidar partisine alternatif bir partiyiz. Biz ittifak yaptık bile. Milletle ittifak yaptık. Ev kadınları ve çiftçilerle ittifak yaptık. Dört yıldır atanamayan öğretmenlerle ittifak yaptık. Türkiye haksızlıkları gidermek zorunda. Suriye ve Irak'ın istikrarsızlaşması şehirlerimiz ve insanlarımızın fakirleşmesine yol açmıştır. Dış politikada stratejik çukura düşürülmüş Türkiye'yi yeniden tanzim etmek için yollara düştük. Türkiye'nin her şehrinden vekil çıkaracağız. Bazı şehirlerde güzel üniversite binaları görüyorum ama öğrencilere ders verecek öğretim görevlisi yok."



İYİ Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, konuşmasının ardından Akşener'e, üzerinde 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' yazılı halı ile seccade hediye etti.