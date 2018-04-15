Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Erkeklerin başaramadığını başaracağız

    Erkeklerin başaramadığını başaracağız

    DHA
    15.04.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Batman il teşkilatının açılış törenine katıldı. Batman'da halkoyunları gösterileri ile karşılanan Akşener, kendisine uzatılan bayrağı öptü.

    TÜLBENT MÜZESİ AÇACAĞIZ
    Seçim otobüsünün üstünden vatandaşlara hitap etmeden önce bir kadından beyaz tülbentini alıp başına takan Akşener, şöyle dedi: “Bölgede gittiğim yerlerde kadınlar bana tülbent armağan ediyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimizde tülbentlerden oluşan bir müze açacağız. Başımdaki örtü Batmanlı bir kadının örtüsüdür. Bu yörede aşiretler ya da aileler birbirine girdiğinde, aralarında kavga çıktığında yaşlı bir kadın tülbendini çıkarır, herkes arkasını döner, kimse konuşmadan gider. Erkeklerin başaramadığını bizler başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkaracağız. Kardeşin yok edilmesinin önünü keseceğiz.”

    MİLLETLE İTTİFAK YAPTIK
    Akşener, şöyle devam etti: “Seçimlere gireceğiz. İktidar partisine alternatif bir partiyiz. Biz ittifak yaptık bile. Milletle ittifak yaptık. Ev kadınları ve çiftçilerle ittifak yaptık. Dört yıldır atanamayan öğretmenlerle ittifak yaptık. Türkiye haksızlıkları gidermek zorunda. Suriye ve Irak'ın istikrarsızlaşması şehirlerimiz ve insanlarımızın fakirleşmesine yol açmıştır. Dış politikada stratejik çukura düşürülmüş Türkiye'yi yeniden tanzim etmek için yollara düştük. Türkiye'nin her şehrinden vekil çıkaracağız. Bazı şehirlerde güzel üniversite binaları görüyorum ama öğrencilere ders verecek öğretim görevlisi yok."

    İYİ Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, konuşmasının ardından Akşener'e, üzerinde 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' yazılı halı ile seccade hediye etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri