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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
29.11.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

Erkekleri tuzağa düşürerek soyan Özbek kadın yakalandı

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İSTANBUL’da internet üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu erkekleri tuzağa düşürerek erkek suç ortaklarıyla birlikte soyduğu ileri sürülen Özbekistan uyruklu Mustrarry S.(25) gözaltına alındı.

4 dil bilen ve Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kadının suç ortaklarının birinin de yakalandığı belirtildi. Onlarca yabancı uyruklu erkeği soyduğu iddia edilen Özbek kadın ile suç ortağı tutuklandı.

MAĞDUR POLİSE BAŞVURDU

İstanbul’da polise başvuran Libya vatandaşı S.A. Karagümrük, Sulukule evlerinde bulunan dairesine ÿgelen ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından soyulduğunu söyledi. S.A. poliste verdiği ifadesinde "İnternet üzerinden tanıştığım bir kadınla evde otururken kapı çaldı. Açtığımda polis olduklarını söyleyen 4 erkek içeri girdi. Bana yanımdaki kadını aradıklarını evimde arama yapacaklarını söylediler. Aramanın ardından kadını da alarak evden ayrıldılar. Kontrol ettiğimde paramın hepsinin çalındığını anladım." dedi.

YANINDAKİ KADIN SUÇ ORTAGI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceledi. Mağdurun yanında bulunan kadının da polis süsü veren kişilerin suç ortağı olduğunu tespit etti. Olay sırasında önce kadının eve geldiği, ardından diğer suç ortaklarının bina önünde görüldüğü tespit edildi. Apartman boşluğunda yanlarında getirdikleri telsizleri paylaşan şüphelilerin daha sonra kapıyı çalıp polis olduklarını söyleyerekÿiçeri girdikleri, bir süre sonra da kadınla birlikte dışarı çıktıkları görüldü.

Bu gelişme üzerine yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Özbekistan uyruklu kadın Mustrarry S. ile suç ortaklarından biri olduğu tespit edilen Murat A.(30)ÿKadıköy, Şemsettin Günaltay Caddesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

4 DİL BİLİYORMUŞ

Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerden Mustarry S.’nin 4 dil bildiği ve üniversite mezunu olduğu tespit edildi. Özbek kadının internet üzerinde sosyal medya aracılığı ile tanıştığı kişilerle evlerine giderek ilişkiye girdiği bu sırada evde para olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. Evde para olması durumunda dışarda bekleyen arkadaşlarına haber veren şüphelinin onların polis olduklarını söyleyerek içeri girmesinin ardından sözde suçluymuş gibi teslim olduğu, daha sonra onlarla birlikte evden ayrıldığı belirtildi.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin hepsi yabancı uyruklu 6 kişiyi aynı yöntemi kullanarak gasp ettikleri tespit edildi. Ancak kaçak olduğu için müracaat etmeyen şüphelilerle birlikte sayının onlarca olabileceği belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarılıp tutuklandı. Polis olaya karışan iki kişiyi daha yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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