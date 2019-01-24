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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
24.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Erkekler servis etmiş kadınlar soymuş

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon TL’lik altın ve para çalan 10’u kadın 15 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Erkeklerin hırsızlık yapılacak semtlere kadınları getirip hırsızlık bitene kadar AVM’lerde çay ve kahve içerek bekledikleri belirlendi. Hırsızlık yapan kadınlardan 3’ünün hamile 1’inin de yeni doğum yaptığı tespit edildi.

İstanbul’da evlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı. Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından hırsızlık yapan çete üyelerinin isimleri tek tek belirlendi.

KAYSERİ’DEN GELİP SOYDULAR

Polisin yaptığı çalışmaya göre, hırsızlık çetesini yöneten erkekler, kadınları hırsızlık yapılacak semte araçlarla getiriyordu. Erkekler AVM’lerde çay ve kahve içerken, kadınlar hırsızlık için hedef aldıkları binaların kapılarını plastik kartla açarak içeri giriyor, daire kapılarını da levyeyle açarak evlere giriyorlardı. Girdikleri evlerde altın, para, saat, elektronik eşyanın da aralarında bulunduğu değerli eşyaları alarak dışarı çıkıyorlardı. İstedikleri hedeflere ulaştıklarında erkekleri arayarak kendilerini almalarını istiyorlardı. Çete üyesi kadınların dikkat çekmemek ve olası operasyonlarda tutuklanmamak için hamile kaldıkları da saptandı. Çete içindeki bir grubun da Kayseri’de yaşadığı, bu ilden İstanbul’un da arasında bulunduğu büyük kentlere hırsızlık amacıyla gittikleri tespit edildi. Çetenin kadın üyelerinin çaldığı paraları çetenin erkek üyelerine verdikleri onların da kuyumcuya giderek altın aldıkları belirlendi.

1 MİLYON TL’LİK HIRSIZLIK

Yapılan tespitlerin ardından çetenin çökertilmesi için operasyon başlatıldı. Operasyonda 10’u kadın 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ziynet eşyaları, 31 kol saati, kol çantaları,  tablet bilgisayar ve televizyon ele geçirildi. Çetenin girdiği Kadıköy, Çekmeköy, Bakırköy’ün de arasında bulunduğu ilçelerdeki evlerden yaklaşık 1 milyon TL’lik hırsızlık yaptıkları belirlendi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Çetenin kadın üyeleri Ceylan Ç’nin hırsızlıktan 60 kaydı olduğu ve 2 aranması olduğu, Güldeste Y’nin 20 kaydı, 6 aranması, Fatıma Y’nin 17 kaydı, 6 aranması, Hülya Ç’nin 19 kaydı, Şermin T’nin 19 kaydı, Döne D’nin 16 kaydı, Suriye Ç’nin 17 kaydı ve Durdu T’nin 8 kaydı olduğu ortaya çıktı. Kadınlardan 3’ünün hamile, 1’inin de yeni doğum yaptığı anlaşıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edilirken, hamile olan 2 kadın ve yeni doğum yapan 1 kadının da arasında bulunduğu 6 kişi serbest kaldı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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