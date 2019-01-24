Erkekler servis etmiş kadınlar soymuş
İstanbul’da girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon TL’lik altın ve para çalan 10’u kadın 15 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Erkeklerin hırsızlık yapılacak semtlere kadınları getirip hırsızlık bitene kadar AVM’lerde çay ve kahve içerek bekledikleri belirlendi. Hırsızlık yapan kadınlardan 3’ünün hamile 1’inin de yeni doğum yaptığı tespit edildi.
İstanbul’da evlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı. Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından hırsızlık yapan çete üyelerinin isimleri tek tek belirlendi.
KAYSERİ’DEN GELİP SOYDULAR
Polisin yaptığı çalışmaya göre, hırsızlık çetesini yöneten erkekler, kadınları hırsızlık yapılacak semte araçlarla getiriyordu. Erkekler AVM’lerde çay ve kahve içerken, kadınlar hırsızlık için hedef aldıkları binaların kapılarını plastik kartla açarak içeri giriyor, daire kapılarını da levyeyle açarak evlere giriyorlardı. Girdikleri evlerde altın, para, saat, elektronik eşyanın da aralarında bulunduğu değerli eşyaları alarak dışarı çıkıyorlardı. İstedikleri hedeflere ulaştıklarında erkekleri arayarak kendilerini almalarını istiyorlardı. Çete üyesi kadınların dikkat çekmemek ve olası operasyonlarda tutuklanmamak için hamile kaldıkları da saptandı. Çete içindeki bir grubun da Kayseri’de yaşadığı, bu ilden İstanbul’un da arasında bulunduğu büyük kentlere hırsızlık amacıyla gittikleri tespit edildi. Çetenin kadın üyelerinin çaldığı paraları çetenin erkek üyelerine verdikleri onların da kuyumcuya giderek altın aldıkları belirlendi.
1 MİLYON TL’LİK HIRSIZLIK
Yapılan tespitlerin ardından çetenin çökertilmesi için operasyon başlatıldı. Operasyonda 10’u kadın 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ziynet eşyaları, 31 kol saati, kol çantaları, tablet bilgisayar ve televizyon ele geçirildi. Çetenin girdiği Kadıköy, Çekmeköy, Bakırköy’ün de arasında bulunduğu ilçelerdeki evlerden yaklaşık 1 milyon TL’lik hırsızlık yaptıkları belirlendi.
SUÇ KAYITLARI KABARIK
Çetenin kadın üyeleri Ceylan Ç’nin hırsızlıktan 60 kaydı olduğu ve 2 aranması olduğu, Güldeste Y’nin 20 kaydı, 6 aranması, Fatıma Y’nin 17 kaydı, 6 aranması, Hülya Ç’nin 19 kaydı, Şermin T’nin 19 kaydı, Döne D’nin 16 kaydı, Suriye Ç’nin 17 kaydı ve Durdu T’nin 8 kaydı olduğu ortaya çıktı. Kadınlardan 3’ünün hamile, 1’inin de yeni doğum yaptığı anlaşıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edilirken, hamile olan 2 kadın ve yeni doğum yapan 1 kadının da arasında bulunduğu 6 kişi serbest kaldı.
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