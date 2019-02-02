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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erkekler kadınlardan 276 bin 78 fazla

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Erkekler kadınlardan 276 bin 78 fazla

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 82 milyon 3 bin 882 kişi olurken, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfusu 41 milyon 139 bin 980, kadın nüfusu 40 milyon 863 bin 902 oldu. Kilometrekareye 2 bin 900 kişinin düştüğü İstanbul’un nüfusu 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 olan ülke nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 kişilik artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882’le ulaştı.

İSTANBUL BİRİNCİ, BAYBURT SONUNCU

Türkiye nüfusunun yüzde 18.4’ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu. İstanbul’u sırasıyla 5 milyon 503 bin 985’le Ankara, 4 milyon 320 bin 519’la İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

ORTANCA YAŞ 5 AY YAŞLANDI

Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50.2’sini erkekler, yüzde 49.8’ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı da yükseldi. Türkiye’de 2017 yılında 31.7 olan ortanca yaş, 2018 verilerine göre 32’ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31.4 iken kadınlarda 32.7 olarak belirlendi. Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40.3 ile Sinop, 39.9 ile Balıkesir ve 39.6 ile Giresun olurken, en düşük olduğu iller sırasıyla 19.8 ile Şanlıurfa, 20.7 ile Şırnak, 21.4 ile Ağrı olarak kaydedildi.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

Yıllık nüfus artış hızı, 2017’de binde 12.4 iken 2018’de binde 14.7’ye çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017’de yüzde 92.5 iken, bu oran 2018’de yüzde 92.3’e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7 oldu. Türkiye’de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1.4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67.8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23.4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8.8 olarak gerçekleşti. 

İllere göre nüfus

İstanbul 15 milyon 67 bin 724, Ankara 5 milyon 503 bin 985, İzmir 4 milyon 320 bin 519, Bursa 2 milyon 994 bin 521, Antalya 2 milyon 426 bin 356, Adana 2 milyon 220 bin 125, Konya 2 milyon 205 bin 609, Şanlıurfa 2 milyon 35 bin 809, Gaziantep 2 milyon 28 bin 563, Kocaeli 1 milyon 906 bin 391, Mersin 1 milyon 814 bin 468, Diyarbakır 1 milyon 732 bin 396, Hatay 1 milyon 609 bin 856, Manisa 1 milyon 429 bin 643, Kayseri 1 milyon 389 bin 680, Samsun 1 milyon 335 bin 716, Balıkesir 1 milyon 226 bin 575, Kahramanmaraş 1 milyon 144 bin 851, Van 1 milyon 123 bin 784, Aydın 1 milyon 97 bin 746, Tekirdağ 1 milyon 29 bin 927, Denizli 1 milyon 27 bin 782, Sakarya 1 milyon 10 bin 700, Muğla 967 bin 487, Eskişehir 871 bin 187, Mardin 829 bin 195, Trabzon 807 bin 903, Malatya 797 bin 36, Ordu 771 bin 932, Erzurum 767 bin 848, Afyonkarahisar 725 bin 568, Sivas 646 bin 608, Adıyaman 624 bin 513, Tokat 612 bin 646, Zonguldak 599 bin 698, Batman 599 bin 103, Elazığ 595 bin 638, Kütahya 577 bin 941, Çanakkale 540 bin 662, Ağrı 539 bin 657, Çorum 536 bin 483, Osmaniye 534 bin 415, Şırnak 524 bin 190, Giresun 453 bin 912, Isparta 441 bin 412, Yozgat 424 bin 981, Aksaray 412 bin 172, Edirne 411 bin 528, Muş 407 bin 992, Düzce 387 bin 844, Kastamonu 383 bin 373, Uşak 367 bin 514, Niğde 364 bin 707, Kırklareli 360 bin 860, Bitlis 349 bin 396, Rize 348 bin 608, Amasya 337 bin 508, Siirt 331 bin 670, Bolu 311 bin 810, Nevşehir 298 bin 339, Kars 288 bin 878, Kırıkkale 286 bin 602, Hakkari 286 bin 470, Bingöl 281 bin 205, Burdur 269 bin 926, Yalova 262 bin 234, Karaman 251 bin 913, Karabük 248 bin 14, Kırşehir 241 bin 868, Erzincan 236 bin 34, Bilecik 223 bin 448, Sinop 219 bin 733, Çankırı 216 bin 362, Bartın 198 bin 999, Iğdır 197 bin 456, Artvin 174 bin 10, Gümüşhane 162 bin 748, Kilis 142 bin 541, Ardahan 98 bin 907, Tunceli 88 bin 198, Bayburt 82 bin 274.

KİLOMETREKAREYE 2 KİŞİ DAHA GİRDİ

NÜFUS yoğunluğu olarak ifade edilen ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı’ Türkiye genelinde 2017’ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da ikamet eden nüfus, 2017 yılına göre yüzde 0.3 oranında arttı. İstanbul’u sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli ve 360 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 310 oldu.

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