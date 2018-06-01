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    Erkek öğrenciye toka takan öğretmene sınıfta!

    Vural BOZOK (DHA)
    01.06.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 ay önce, 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'nin (12) saçına toka takıp öğrencilerin karşısına çıkaran İngilizce öğretmeni Gülsüm U. için olayın ardından başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği, öğretmenin de okuldaki derslere girdiği öğrenildi.

    Gökçeada Ortaokulu'nda 30 Mart tarihinde meydana gelen olayda, İngilizce Öğretmeni Gülsüm U., sabah ders öncesi okul bahçesinde oyun oynayan 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'yi "Buraya gel" diyerek yanına çağırdı. Gülsüm U., saçı uzun olan Emre K.'ye toka taktı, ardından da okulun önünde sıraya giren öğrencilerin karşısına çıkardı. Bayrak bağışı için tesadüfen okula giden Türkan K. (47), tüm öğrencilerin gözü önünde oğlu Emre'nin saçına toka takılmasına şahit oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkan K., eşi Osman'ı arayıp, durumu anlattı. Okula gelen Osman K., öğretmen Gülsüm U.'ya tepki gösterdi.

    Aile, İngilizce öğretmeni Gülsüm U. hakkında Gökçeada Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

    Olayın ardından İngilizce öğretmeni Gülsüm U. için hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sürerken, öğretmen Gülsüm U.'nun derslere de girmeye devam ettiği öğrenildi.

    Okulda utandıran görüntüler! 'Hiştt kız buraya gel…'Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 ay önce, İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'nun, 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'nin (12) saçına toka takıp, öğrencilerin karşısına çıkararak teşhir ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, utanan Emre K.'nin, öğretmeni Gülsüm U.'nun arkasına saklanmaya çalıştığı görülüyor.
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    Etiketler: Çanakkale , öğrenci , gündem
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