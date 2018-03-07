Erkek öğrenci yurdundaki iğrenç olayda karar çıktı

İstismar, müdür F.T.’nin 5 Eylül 2017’de ilçe halkından C.K. tarafından dövülmesi üzerine gün yüzüne çıkmıştı. C.K., dini eğitimi alması için Besni Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Özel Safyün Halil ve Selvi Gölbaşı Erkek Öğrenci Yurdu’na erdikleri dokuz yaşındaki oğlu Ş. ile on yaşındaki yeğeni E.’nin müdürün tacizine uğradığını söyledi. Bu iddia üzerine iki çocuğun ifadesi alındı.

E. ve Ş. adlı kuzenler, ifadelerinde, yurtta Kuran okuduklarını, ilmihal çalışıp namaz kıldıklarını, diğer vakitlerde oyun oynadıklarını ifade etti. İki çocuk, F.T.’nin o gün kendilerini yurtta alıkoyduğunu, ayrı odalara koyup video izlettirdiğini kaydetti. Çocuklar F.T.’nin, kendilerini taciz ettiğini anlatırken, E., istismarın yaz boyunca dört beş kez tekrarlandığını söyledi. Ş de “Bana ‘Bu sır, kimseye söyleme’ demişti” diye anlattı.

YARI YARIYA ARTTIRILDI

Kamera kayıtlarına göre saat 14-16 arasında Müdür F.T. ve iki çocuk dışında yurtta kimsenin kalmadığı, sanığın önce E.’nin oynadığı odaya girerek altı dakika durduğu, sonra Ş.’nin odasına geçip altı dakika geçirdiği anlaşıldı. Görüntülerin çocukların anlatımlarıyla uyumlu olduğu ifade edildi. F.T., çocukların o gün koridorda, odada ve müdüriyette oynadıklarını, ancak onları istismar etmediğini belirtti. F.T., “Bazen eve gitmelerini isteyerek, oyun aletlerini alıyor, bilgisayarları kapatıyor, oyun oynamalarına izin vermiyordum. İzin vermediğim için bu şekilde ifade verdiklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün görülen ikinci duruşmasında karar çıktı. Müdür F.T.’ye çocuğun cinsel istismarı suçundan 10’ar yıl hapis cezası verildi. Bu suç, müdürün bakım ve gözetimi altındaki bir yerde işlendiği için yüzde elli arttırıma gidildi. Toplamda F.T., otuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirime gidilmedi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu sanık hakkında Çocuğun Basit Cinsel İstismarı suçundan her bir çocuk için 15 Yıl Hapis Cezasına hükmedildi.

Adıyaman Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu’ndan avukat Ezgi Küçüker, sanığın müdürü olduğu yurtta barındığını hatırlatarak, “Yönetmeliğe aykırı bu duruma olanak sağlayan ve izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunulmalıydı. Bu yetkililer adeta sanığın suç işlemesine imkân tanımıştır. Bu vahim olayın yaşanmasında ihmali bulunan tüm sorumlular yargılanıp ceza almalı” dedi.

Geçen hafta Adıyaman’da, imam hatip ortaokulunun pansiyonunda 18 çocuğu istismar eden hademeye yargı tarihinin en ağır cezası verilmişti. Sanık Mehmet Sait Güler 572 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Besni ilçesinde dini yurtta dokuz ve on yaşlarındaki iki erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen Müdür F.T.’ye ikinci duruşmada ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan otuz yıl hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirime gidilmezken, F.T.’nin tutuklu kalmasına hükmedildi.