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    Erkek meclisi: Vekillerin sadece yüzde 17.45’i kadın

    Umut ERDEM / ANKARA
    11.07.2018 - 21:50 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanlığı, milletvekilleri kayıtlarının tamamlanmasının ardından, Meclis’in cinsiyet dağılımı istatistiğini de hesapladı.

    Buna göre TBMM’de kadınların yüzde 17.45 oranında temsil edildiği görüldü. Ortaya çıkan tabloya göre 596 milletvekilinden (600 olan vekil sayısı AK Parti’li dört vekilin bakanlık için istifasıyla azaldı) sadece 104’ü kadın.

    Meclis verilerine göre, çıkardığı milletvekili sayısı
    ile orantılı olarak en fazla kadın milletvekiline HDP yer verdi. HDP’nin 67 milletvekilinden 26’sı kadın. HDP’de kadınların temsili ise yüzde 38.81 oldu.

    AK Parti ise kadın katılımı oranında ikinci parti konumunda. AK Parti’de 290 milletvekilinin 53’ü kadın. İktidar partisinde kadınların temsil oranı ise istatistiklere yüzde 18.28 olarak yansıdı.

    Kadınların temsilinde AK Parti’yi CHP izledi. CHP’nin Meclis Genel Kurul Salonu’nda sahip olduğu 144 sandalyenin 18’inde kadınlar oturuyor. CHP’de kadınlar yüzde 12.5 oranında temsil ediliyor.

    49 milletvekili bulunan MHP’de 4 kadın milletvekili bulunuyor. Kadın vekillerin temsil oranı yüzde 8.16.

    42 milletvekili bulunan İYİ Parti’de ise 3 kadın milletvekiliyle bu oran yüzde 7.14.

    ERKEKLERİN ORANI YÜZDE 82

    Erkeklerin Meclis’te temsil oranı, istatistiklere yüzde 82.55 olarak yansıdı. AK Parti’den 237, CHP’den 126, HDP’den 41, MHP’den 45, İYİ Parti’den 39, SP’den 2, BBP’den ve DP’den 1’er erkek milletvekili Meclis’te yer aldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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