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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
20.11.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Erkek arkadaşıyla kavga eden kızın söylediği şey hayata küstürdü

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Erkek arkadaşıyla kavga eden kızın söylediği şey hayata küstürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, trafik kazasında sol bacağını kaybeden Ahmet Yılmaz (37) sokakta erkek arkadaşı ile kavga eden genç kızın önüne gelen ilk kişi ile arkadaş olacağını söylemesinin ardından, arkasına dönen genç kızın kendisiyle ilgili 'Maymuna benziyor' demesi üzerine hayata küstü. Ahmet Yılmaz, bu nedenle zaman zaman evden çıkmaya bile çekindiğini belirterek, yalnızlıktan sıkıldığını, kendisini sevecek bir insanla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

1999 yılında Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu sol bacağını kaybeden Ahmet Yılmaz, çalıştığı bir çimento fabrikasından malulen emekli oldu. Daha sonra iki böbreği iflas eden Ahmet Yılmaz'a, 2013 yılında annesi Gülbeyaz Yılmaz böbreğinden birini verirken, organ nakli yapıldı. Sol bacağına protez takılan Ahmet Yılmaz, eşinin kendisini terk etmesi sonucu 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı.

'ONUNLA ÇIKACAĞIMA MAYMUNLA ÇIKARIM DEDİ'

2 yıl önce iki gencin kavga ettiği sırada kendisi ile ilgili söylenen sözlere içerleyen Ahmet Yılmaz, "Hereke'de yolda gezerken bir kız ve bir erkek kavga ediyordu. Kız erkeğe dönüp dedi ki 'Önüme çıkan ilk erkekle çıkacağım'. Tesadüfen oradan geçiyordum, o anda da erkek beni görünce, 'Bak biri geliyor git onunla çık' dedi. Ondan sonra kız dönüp, 'Onunla çıkacağıma maymunla çıkarım' dedi. Beni o an maymundan beter etti.  Arkadaş arıyorum, dost arıyorum parayla pulla işim yok, her şeye yetecek kadar param var. Ben insanlardan merhamet, acıma duygusu istemiyorum, benimle arkadaşlık yapsınlar istiyorum" dedi.

'UTANCIMDAN EVDEN ÇIKAMIYORUM'

Ahmet Yılmaz utancından dolayı evden çıkamadığı zamanlar olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşim beni 2004 yılında terk etti. Biri 8 diğeri 4 yaşındaki çocuğumla birlikte ortada kaldık.  Evden çıkamıyorum zaman zaman utancımdan insanların yüzüne bakamıyorum, insanlar hakkımda yorum yapıyorlar 'Ne kadar çirkin bir insan' diyorlar, maymuna benzetiyorlar. Arkadaş edinip insanlarla kaynaşmak istiyorum. Bir topluma gittiğim zaman hakir görülmek istemiyorum. Her gittiğim yerde hakir görüldüm, artık sıkıldım bu durumdan, yalnızlıktan sıkıldım. Her gece ağlamaktan, yalnız kalmaktan sıkıldım. Maddi olarak durumum çok iyi Allah'a şükürler olsun. Evde oturmaktan, televizyon seyretmekten hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım. O kadar şiir yazıyorum, güzel kelimeler buluyorum söyleyebilecek insanlara yakıştırabilecek ama insanlar beni kendilerine yakıştıramadıkları için hiçbir insanın yanına çıkamıyorum. Nasibim olursa, Allah karşıma güzel bir nasip çıkarırsa, hayır diyemem evlenmeyi düşünürüm." diye konuştu.

 

 

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