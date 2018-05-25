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    Erkek arkadaşı bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

    Yaşar ANTER / DHA
    25.05.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:

    Bodrum'da, kendisinin izni olmadan bikinili fotoğraflarını Facebook hesabından paylaştığı için erkek arkadaşı ile okulda tartışan, koşarak sahile gidip, burada sinir krizi geçiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Ö.D., arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Bodrum'daki bir meslek lisesinin 9'uncu sınıf öğrencisi Ö.D., aynı zamanda sınıf arkadaşı olan erkek arkadaşıyla, geçen hafta sonu gittikleri mavi yolculukta çektiği bikinili fotoğraflarını kendi izni olmadan Facebook sayfasında paylaştığı için tartıştı. Ö.D.'nin fotoğrafları kaldırmasını istediği erkek arkadaşı, iddiaya göre bunu kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma uzadı, ikili ayrılma kararı aldı. Bu duruma öfkelenen Ö.D., intihar edeceğini söyleyip, sınıftan koşarak çıktı. Kumbahçe Plajı'na giden Ö.D., burada kendini yerden yere atıp, duvarları yumruklamaya başladı. Peşinden giden sınıf arkadaşları, kendisine zarar vermemesi için Ö.D.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ö.D., bu sırada bir arkadaşlarının kucağında bayıldı. Arkadaşlarının yüzünü suyla yıkadığı Ö.D., bir süre sonra kendine geldi. Ancak, yine ikna ve sakinleştirme çabalarından bir sonuç alamayan arkadaşları Ö.D.'nin kendine zarar verebileceğini düşünerek, ambulans çağırdı. Ardından da durum Ö.D.'nin ailesine bildirildi.

    Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, sakinleştirici iğne yapılan Ö.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Ö.D. 'nin sınıf arkadaşı 15 yaşındaki S.E., "Arkadaşımız erkek arkadaşının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamasının ardından bunalıma girdi, çünkü çok zor durumda kalmıştı. Kaldırmasını istediğinde ise erkek arkadaşı hakaretler edip, olumsuz yanıt verdi. Koşarak sınıftan çıktı, intihar edeceğini söyledi. Bir saat dil dökmemize rağmen kendisini ikna edemedik. Bunun üzerine ambulans çağırıp, durumu ailesine bildirmek durumunda kaldık" diye konuştu.

    Etiketler: bikinili fotoğraflar , facebook hesabı , son dakika , gündem
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