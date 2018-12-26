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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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26.12.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

Erkan Petekkaya: Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla

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Erkan Petekkaya: Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programına Erkan Petekkaya konuk oldu. 2016'da Nurgül Yeşilçay'ın yargılandığı davada Erkan Petekkaya, aylık gelirinin 450 bin TL olduğunu beyan etmişti. Ancak ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaparak, "Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum" dedi.

Buket Aydın, Erkan Petekkaya'ya 40 cesur soru sordu, 40 cesur yanıt aldı. Ünlü oyuncu neden son dönemde eleştirilerin odak noktası oldu? İçki yasaklansın dedi mi? Ahmet Hakan'a neden küfür etti? Setlerde diğer oyuncularla ilişkileri nasıl?

İşte Petekkaya'nın açıklamaları:

"AHMET HAKAN'LA ARANIZDA NE GEÇTİ? GERÇEKTEN KÜFÜR ETTİNİZ Mİ?"

Ben 4-5 gün oldu marka ödüllerine gittim. Lezzet ödülü aldık. Orada magazinci arkadaşlar haklı olarak sordular. Ben meslek hayatımda bir türlü susmayı bilemedim. Bugün bundan sonra susacağım ve konuşmayacağım dedim. Bugün ben bu konuyu kapatıyorum. Ne kendimi ne de başkalarını üzmek istemiyorum. Ben ne söylersem bundan sonra polemik olur. Gerek yok konuşmaya, gerçekten gerek yok. Üzüldüm, yeniden niye üzülelim ki. O işler röportajda alkol muhabbeti yüzünden oldu. Başıma ne geliyorsa röportajlardan geliyor. Her şey güzel olsun. Her şey saygılı, sevgili olsun dünyada. Ben kindar bir insan değilim. Benim hiçbir zaman hiçbir insana kinim olmadı. Bana kazık atanlara da olmadı. Geçer benim sinirim. Ahmet Abi için geçerli değil sadece, bütün insanlara böyle.

Erkan Petekkaya: Aylık kazancım 450 bin TLden fazla

ERKAN PETEKKAYA'DAN ÇARPICI ŞÖHRET AÇIKLAMASI

Oyuncu Erkan Petekkaya, ünlü olmanın ve çok paranın asla dengesini bozmadığını söyledi. Ancak bazı şeyleri herkesin gözünün önünde yaşamasının hata olduğunu, sinirlendiği zaman çok yanlış cevaplar verdiğini vurgulayan Petekkaya, "Bana kötülük yapılınca çok üzüldüm, çok üzülünce sinirlendim. Canım yandığında öfkemi kontrol edemedim. Bundan sonra geçmişimden ders alarak daha güzel, daha pozitif bir hayat yaşamaya çalışacağım. Kendimi de hatalarımı da herkesi affedeceğim. Çünkü ben de ailem de dostlarım da çok yoruldu" dedi.

Erkan Petekkaya'dan çarpıcı şöhret açıklamasıOyuncu Erkan Petekkaya, ünlü olmanın ve çok paranın asla dengesini bozmadığını söyledi. Ancak bazı şeyleri herkesin gözünün önünde yaşamasının hata olduğunu, sinirlendiği zaman çok yanlış cevaplar verdiğini vurgulayan Petekkaya, "Bana kötülük yapılınca çok üzüldüm, çok üzülünce sinirlendim. Canım yandığında öfkemi kontrol edemedim. Bundan sonra geçmişimden ders alarak daha güzel, daha pozitif bir hayat yaşamaya çalışacağım. Kendimi de hatalarımı da herkesi affedeceğim. Çünkü ben de ailem de dostlarım da çok yoruldu" dedi.
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"HERKESİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE YAŞAMAM HATAYDI"

Petekkaya, "Bu kadar ünlü olmak ve çok para, dengenizi bozmuş olabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Cevabına "Hayır bozmadı" diyerek başlayan ünlü oyuncu, "Benim yaşadıklarım herkesin yaşadıklarından faklı şeyler değildi. Ben sadece bunu herkesin gözünün önünde yaşadım. Orada hata ettim. Sinirlendiğim zaman çok yanlış cevaplar verdim. Çünkü bana kötülük yapılınca çok üzüldüm, çok üzülünce sinirlendim. İnsanların yaşadığı bazı sıkıntıları ben de yaşadığım zaman benim de bazı dengelerim bozuldu. Ama bu ben şöhret olduğum için olmadı. Başka bir mesleği yapıyor olsaydım da olurdu" şeklinde konuştu.

"ONLAR BENİM VELİNİMETİM"

Erkan Petekkaya, Buket Aydın'ın "Hayatınız nasıldı, şimdi nasıl? Bir kısıtlanmışlık da var mı? Şöhret insanın özgürlüğünü elinden alır mı alır. Birisi bir yerde yer içer, arkadaşlarına şaka yapar, bağırır çağırır ama siz yapınca sorun olur. İki hayat arasındaki farkı anlatır mısınız?" sorusuna, "Şöhret açıkçası benim çok fazla umurumda olmadı. Yaptığım işi iyi yapmaya çalıştım ama bazı özgürlükler de kısıtlanıyor. Finalde bütününe bakarsak ben bundan şikayetçi değilim. Çünkü bu benim mesleğimin bir cilvesi. Tabii ki kötü şeyler ve densizler oluyor. Bazen çok çatanlar oluyor. Mesela bir yerde x-ray'den geçiyorsun. Beni daha fazla soyuyor. Gidiyor akşam evde 'Erkan Petekkaya var ya onu bir soydum bir soydum' diye anlatıyor. Eğleniyorsa yapsın. Bunların çok saygısızları, çok terbiyesizleri oluyor. Onlar olduğunda da sabırlı olmaya çalışıp, bu benim işimin cilvesi diyerek bu işin bana getirdiklerinin faydalarını düşünüp sinirli olmamaya çalışıyorum. Onlar benim velinimetim. Bana kötü şey söyleyen de iyi şey söyleyen de seven de sevmeyen sayesinde evime ekmek götürüyorum ve birçok insanın da ekmek kazanmasına sebep oluyorum" cevabını verdi.

"ÇOK CANIM YANDIĞINDA ÖFKEMİ KONTROL EDEMİYORUM"

Buket Aydın, ünlü oyuncuya öfke kontrol problemi olup olmadığını da sordu. Canı çok yandığında öfkesini kontrol edemediğini ifade eden Petekkaya, şunları söyledi:

"Evet, var ama şöyle; çok canım yandığında, bana çok büyük haksızlık edildiğinde ve kariyerimle, ekmeğimle, aile hayatımla oynanmaya kalktığımda öfkemi kontrol edemediğim oldu. Uzun zamandır bunu ben de düşünüyorum ve artık o halimden ben de hoşlanmıyorum. Herkesi affetmeye karar verdim. Bana hayatımda çok kötülükler yapıldı. Yalnız meslek hayatımda değil, başka hayatlarda da. Çok kazıklar da yedim. Her ne olursa olsun tanıştığım her insana 10 numara vererek başladım. 9 oldu, 8 oldu, 7'ye düştü, 6, 5, 1, 0, eksi 35'e gidenler oldu. Ama yine her tanıştığım insana 10 numara verdim. Bu yüzden çok üzüldüm ama bunu da değiştirmeyeceğim. Geçmişe bakıp derslerimi alıp, yeri geldiğinde susmayı bilip daha yaşıma uygun davranmam gerekiyor. Çocukluğumu bir türlü atlatamadım. Yani herkesi affetmek istiyorum. Her şeyi affedeceğim. Kendimi de hatalarımı da affedeceğim. Bundan sonra daha güzel, daha pozitif, daha hayata güzel bakıp, daha sinirlenmeden, beni kıran varsa sebeplerini anlatıp, 'Niye beni kırdın?' diye daha iyi sorup, sebeplerini öğrenmeye çalışıp daha kalitesi yüksek bir hayat yaşamaya çalışacağım. Çünkü ben de ailem de dostlarım da çok yoruldu."

Erkan Petekkaya: Aylık kazancım 450 bin TLden fazla

"AYLIK KAZANCIM 450 BİN TL'DEN FAZLA"

2016'da Nurgül Yeşilçay'ın yargılandığı davada Erkan Petekkaya, aylık gelirinin 450 bin TL olduğunu beyan etmişti. Ancak ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaparak, "Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum" dedi.

Daha önceki 450 bin TL'lik beyanının doğru olduğunu söyleyen Petekkaya, "Allah'a çok şükür kazanıyorum, evet. Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum. Ama kazandığımın yarısını dağıtan bir insanım. Elim çok açıktır. Yardım etmediğim insan yoktur. Şimdi söylemeyeyim ne olduğunu, kim olduğunu. Onlar söylenmez, ayıptır. Emin olun ki elim çok açıktır. O paraları bir yerlerde cukkalamıyorum.

Erkan Petekkaya: Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla2016'da Nurgül Yeşilçay'ın yargılandığı davada Erkan Petekkaya, aylık gelirinin 450 bin TL olduğunu beyan etmişti. Ancak ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaparak, "Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum" dedi.
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Bir şekilde tabii ki çocuğumun geleceği, ilerisi ve yaşlılığım yatırım yapıyorum. Para ne zaman lazım oluyor? Sağlık için, hayat kalitesini biraz daha yükseltmek için, yaşlılıkta lazım oluyor. Kazanıyorum, doğru ama kazandırtıyorum da.

Yalnız ben kazanmıyorum ki herkes kazanıyor. O setlerde yüzlerce insan evine ekmek götürüyor. Çok büyük bir sorumluluğum var. Ben iyi oynamak, rolümü çok iyi yapmak zorundayım. Sadece ben değilim ki bir sette 150-200 kişi var. Onların ailelerini çarparsanız 500-600 kişi yapıyor. Ben kötü oynama şansına sahip değilim. Kötü oynuyor olabilirim, bilemem. Beni beğenmiyor olabilir bazıları ama ben elimden gelenin en iyisini her zaman yapıyorum" dedi.
"Bedavaya, çok gülünç paralara oynadım"

Petekkaya, "Ben Beyaz Gelincik'ten sonra para kazandım. Ondan önce para kazanmadım. İşler bilindiği gibi değil. Benim içinde bulunduğun diziler, Türkiye'ye yurt dışından çok para getiriyor. Milyonlarca dolar geliyor. Zannediyorum benim içinde olduğum diziler 80 ülkede oynuyor. Çok şükür bundan da çok mutluyum. Çalışma arkadaşlarımla beraber ülkeme bir sürü para sokuyorum" şeklinde konuştu.

ERKAN PETEKKAYA'DAN YENİ ALKOL VE SİGARA AÇIKLAMASI

Erkan Petekkaya'dan yeni alkol ve sigara açıklamasıOyuncu Erkan Petekkaya, verdiği bir röportajda kullandığı "Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" cümlelerine açıklık getirerek, "Ben kendimi hicvederek muzır bir cevap verdim. Türkiye'de yasaklansın değil, dünyada yasaklansın dedim. Bunu alıp dine götürdüler, siyasete alet ettiler, linç ettiler. Aileme, bana, beni izleyen seyirciye saygısızlık ettiler. Çok sinirlendim, üzüldüm. Alkolden gerçekten çektim. Kurtulmak için de bir sürü yollar denedim" dedi.
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Oyuncu Erkan Petekkaya, verdiği bir röportajda kullandığı "Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" cümlelerine açıklık getirerek, "Ben kendimi hicvederek muzır bir cevap verdim. Türkiye'de yasaklansın değil, dünyada yasaklansın dedim. Bunu alıp dine götürdüler, siyasete alet ettiler, linç ettiler. Aileme, bana, beni izleyen seyirciye saygısızlık ettiler. Çok sinirlendim, üzüldüm. Alkolden gerçekten çektim. Kurtulmak için de bir sürü yollar denedim" dedi.

Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BU KONUDA BENİ ÇOK ÜZDÜLER"

"Bu konuda beni çok üzdüler. Evet, öyle bir şey söyledim. Söyledim ama öyle yerlere çektiler ki yani insanlarımız gerçekten niye bu kadar kötü oldu, neden böyleler anlayamıyorum, çözemiyorum. O böyle içinde 'Issız bir adaya gidersen yanına ne alırsın?, 'Ay'a gitsen 3 kişiyle kimi götürürsün?' gibi muzır soruların olduğu bir röportajdı. Bir hafta sonunun arka köşesinde, formatı belli bir röportaj. Ve o sorular bana madde madde geldi. Gizli bir şey değil, bana göndermişlerdi ve telefon röportajıydı. Böyle oturup karşılıklı 'Türkiye'nin ne sorunları var?' deyip, ondan sonra da 'İçki yasaklansın' gibi bir şey demedim. Aptal mıyım, öyle bir şey söyler miyim? Bunu alıp dine götürdüler, siyasete alet ettiler, linç ettiler. İnanamadım, gerçekten inanamadım. Karım sabah beni uyandırdı 'TT (Trending Topic) olmuşsun' dedi. 'Neye TT olmuşum?' dedim. Hiç aklımdan geçmedi böyle bir şey olabileceği.

"KENDİMİ HİCVEDEREK MUZIR BİR CEVAP VERDİM"

Soru aynen şöyle, 'Dünyadan bir şeyin kaldırılmasını isteseydiniz neyi isterdiniz?' Ben de alkol konusunda çekmiş bir insanım. Elli bin tane görüntüm var. Herkes biliyor zaten neyin ne olduğunu. Kendimi hicvederek muzır bir cevap verdim. 'Çikolata yasaklansın, şeker dünyadan kaldırılsın' der gibi bir şeydi o. Röportaja bakarsanız bunun böyle olduğunu görürsünüz. Bırakın sosyal medyayı, koca koca insanlar neler yaptılar. Benim o eski görüntülerimi sayfa sayfa yayınladılar. 13-14 sene önce yaşadıklarımı çarşaf çarşaf koydular. Aileme saygısızlık ettiler, bana saygısızlık ettiler, beni izleyen seyirciye saygısızlık ettiler. Çok sinirlendim, çok üzüldüm. Biz hiçbir şey söyleyemeyecek miyiz? Espri de mi yapamayacağız? Ve ben gerçekten bu lafı söyleyebilecek bir insanım. Ben bu işten gerçekten çektim. Bir sürü yollar denedim bu işten kurtulmak için."

"ALKOLİK DEĞİLİM, HİÇBİR ZAMAN DA OLMADIM"

Alkolik asla değilim, hiçbir zaman olmadım. Bu 500 bölüm diziyi kim çekti? Bu çalışma şartlarıyla bunları kim çekti? Nasıl bu kadar insan beni hala seviyor. Bir şey olsaydı beni karım, dostlarım terk ederdi. Ama çektim yani bundan. Bazı şeylerden kurtulmak için ona sığındığım oldu. Ama hiçbir zaman alkolik olmadım Ve tehlike hissettim. Baktım akşam olunca canım, kanım istemeye başladı. Hemen doktora gittim. Hatta uzaklaşayım diye aklıma gelmesin diye bazı yöntemler kullandım. Tıptan faydalandım. Adımı böyle çıkardılar. Ben alkolik falan değilim. Her insan gibi içen biriyim."

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