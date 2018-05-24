'Erik dalı' oynayan Uruguaylı damat: Eşim evinde hissetsin istedim

İlayda ile Carlos 2014 yılında tanışmış. Anadolu Üniversitesi Fizik Bölümünde okurken halk dansları grubuyla Portekiz’e giden İlayda, oradaki halk oyunları festivaline kendi grubuyla katılan Carlos’la karşılaşmış. “O zaman sadece ülke ve dans olarak tanışıyorduk” diyen İlayda, “sonra hayat bizi tekrar bir araya getirdi” diyor. 8 yaşından beri dans eden Carlos, 17 yaşından beri profesyonel dansçı. Uluslararası dans festivallerinde ülkesi Uruguay’ı temsil ediyor. 14 farklı ülkede dans ettikten sonra Türkiye’de İlayda’nın çalıştığı okula dans dersi vermek için gelmiş.



Carlos Türkiye’de Türkçe öğrenmeye başlamış. İlayda, eşi için “Türkçe öğrenmek konusunda çok kararlı” diyor. Şimdi ise İlayda 6 aydır Uruguay’da yaşıyor. Hem eşinin kültürünü öğreniyor, hem de çevresindekilere Türkiye’yi tanıtıyor. “İnsanlar sıcakkanlı ve Türkiye’yle ilgili çok meraklılar. Onlara kısır yapıyorum. Türkçe öğrenmek istiyorlar yardımcı oluyorum” diyor.



‘TÜRK DANSLARINA HAYRANIM’

Carlos, İlayda ile tanışmadan önce festivallerde Türk grupları izleyerek, Türk dans ve müziğine hayranlık beslemeye başlıyor. Evlenmeden önce sık sık beraber Türk müzikleri dinlediklerini söyleyen İlayda, düğündeki dansın kendisine de sürpriz olduğunu anlatıyor. “Tamamen Carlos’un fikri” diyen İlayda, dansta Carlos’a eşlik edenlerin hepsinin damadın arkadaşları olan yabancı profesyonel dansçılar olduğunu belirtiyor. Damat Carlos, eşinin kendisini evinde hissetmesi için böyle bir şey yaptığını söylüyor: “Dünyanın birçok yerinde Türk ekipleri izlemiştim. Her zaman Türk müziğine, Türk halk danslarına hayranlığım vardı ve düğünümüzde İlayda’ya ülkesine ve insanlarına yakın hissettirmek için bu sürprizi hazırladım.” Düğünün ardından, Carlos videoyu sosyal medyada paylaşınca dansları Türkiye’ye kadar yayılmış. İlayda Türkiye’den yapılan geri dönüşlerden memnun. “Bu bana Türk insanının güzelliğini, sahiplenişini tekrar hatırlattı” diyor.







BİR DÜĞÜN DE TÜRKİYE'DE

Sosyal medyada çektikleri bir başka video ile Carlos’un bir sonraki dansının zeybek olabileceğini duyuran çift, Hürriyet’e Türkiye’de de bir düğün yapacaklarını açıkladı. İlayda, “Carlos’un ailesinin seyahat etmeleri yaşlarından ötürü mümkün değil. O yüzden önceliği buraya verdik. Ne arkadaşları, ne ailesi, ne de Carlos beni asla yalnız hissettirmedi. Biz kocaman bir aileyiz. Türkiye’ye döndüğümüzde orada da düğün yapacağız” diyor.