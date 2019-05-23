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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA)
23.05.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Erik çekirdeği dayağında istenen ceza belli oldu

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İstanbul Tuzla'da 28 Nisan'da 12 yaşındaki M.Y.K.'nın aracına attığı erik çekirdeğini taş zannederek darp eden sürücü Ufuk Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ufuk Ö. hakkında "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ufuk Ö.'ye ait UYAP kaydı incelendiğinde şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği kaydedilen iddianamede, bu gerekçe ile şüphelinin alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması istendi.

Bu iddia ile 2 Mayıs 2019 tarihinde tutuklanan Ufuk Ö. hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 yaşındaki M.Y.K.'nın babası ile adliyeye gelerek sanıktan şikayetçi olduğu hatırlatıldı. İddianamede, M.Y.K.'nın şikayetinde arkadaşları ile erik topladığını, çekirdeklerini yola doğru attıklarını, sonradan adını öğrendiği şüphelinin üzerine gelerek kendisini darp etmeye başladığını, kendisini ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığını, ormanlık alana girerken bir kadının şüpheliye 'ne yapıyorsun, polise haber vereceğim' demesi üzerine serbest bırakıldığını söylediği belirtildi.

ARACINA TAŞ ATTIKLARINI İDDİA ETTİ

Şikayet üzerine incelenen kamera kaydı ile şüphelinin kullandığı aracın tespit edildiği hatırlatılan iddianamede, şüphelinin ifadesinde olay yerinde kırmızı ışıkta durduğu sırada çocukların aracına taş attığını, çocuklardan birini yakaladığını, bir anlık sinirle vurduğunu, arkadaşlarının ormanlık alanda olabileceğini söylemesi üzerine oraya doğru giderken bir bayanın hakaret ederek bağırması üzerine çocuğu bıraktığını, yaptıklarından dolayı da pişmanlık duyduğunu söylediği anlatıldı.

ÇOCUĞUN ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜLMESİNİ ÖNLEYEN KADIN TANIKLIK YAPTI

İddianamede, M.Y.K.'yı ormanlık alana götüren Ufuk Ö.'ye bağırarak çocuğu elinden alarak ailesine teslim eden G.Y. isimli kadının ifadesine de yer verildi. Ufuk Ö.'nün çocuğa "Bak sana daha neler yapacağım" dediğini duyduğunu söyleyen G.Y., güvenlik görevlilerinden çocuğun adamın elinden alınmasını istediği, bunun olmaması üzerine peşinden giderek polis çağıracağını söylemesi üzerine çocuğun serbest kaldığını söylediği belirtildi.

15.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre çocuğun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak çocuğu kasten yaralamak" ve "cebir ve hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

SUÇ İŞLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ

Şüpheli Ufuk Ö.'ye ait UYAP kaydı incelendiğinde şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği kaydedilen iddianamede, bu gerekçe ile şüphelinin alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği 67. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 29 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile çekirdek yiyen M.Y.K., aracına erik çekirdeği attığı gerekçesi ile şüpheli Ufuk Ö. tarafından darp edilmişti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınarak serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı.

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