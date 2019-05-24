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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erik çekirdeği dayağı: 15.5 yıla kadar hapis istemi

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Erik çekirdeği dayağı: 15.5 yıla kadar hapis istemi

Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığını iddia ettiği 12 yaşındaki M.Y.K.’yı tekme tokat dövdüğü gerekçesiyle Ufuk Özüdoğru (27) hakkında 15.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

28 Nisan’da yaşanan olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Failin 27 yaşında olması ve mağdurun 11 yaşında olması göz önüne alındığında, mağdurun rapor alınmaksızın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olan kişilerden olduğu kabul edilmiştir. Şüphelinin, mağdurun ensesinden tutmak suretiyle zorla ormanlık alana götürmesi şeklinde gerçekleşen ikinci eyleminin, cebir kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçun oluşturduğu anlaşılmıştır” denildi. İddianamede, şüphelinin adli sicil kayıtları esas alındığında, suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği dikkate alınıp alt sınırından uzaklaşılarak cezaya hükmolunmasına da karar verilmesi talep edildi. Özüdoğru olay sonrası sevk edildiği adliyede elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ancak başsavcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

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