Erik çekirdeği dayağı: 15.5 yıla kadar hapis istemi
Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığını iddia ettiği 12 yaşındaki M.Y.K.’yı tekme tokat dövdüğü gerekçesiyle Ufuk Özüdoğru (27) hakkında 15.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
28 Nisan’da yaşanan olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Failin 27 yaşında olması ve mağdurun 11 yaşında olması göz önüne alındığında, mağdurun rapor alınmaksızın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olan kişilerden olduğu kabul edilmiştir. Şüphelinin, mağdurun ensesinden tutmak suretiyle zorla ormanlık alana götürmesi şeklinde gerçekleşen ikinci eyleminin, cebir kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçun oluşturduğu anlaşılmıştır” denildi. İddianamede, şüphelinin adli sicil kayıtları esas alındığında, suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği dikkate alınıp alt sınırından uzaklaşılarak cezaya hükmolunmasına da karar verilmesi talep edildi. Özüdoğru olay sonrası sevk edildiği adliyede elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ancak başsavcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.
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