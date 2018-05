'Ergün Paşa' okula her gün eşekle gidiyor

Şehirlerde ailelerinin durumu iyi olan çocukların okula özel araçlarla gitmesine özenen 7 yaşındaki Ergün Keskin, köy okuluna her gün eşek veya atla gidiyor. 1. sınıf öğrencisi Ergün her gün at veya eşekle okula girdiğinde arkadaşları koşup etrafını sararak onu neşeyle karşılıyor. Babasının hayvancılık yaptığı yaylalarda hayvan otlatan minik Ergün, hayvanlarla arası çok iyi olduğu için ata ve eşeğe binmeyi çok seviyor. Okulda arkadaşlarının "Ergün Paşa" diye hitap ettiği minik çocuk tüm arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok seviliyor.



Okula her gün eşek ya da atla gelen minik çocuğu öğretmeni kapıda karşılayıp indiriyor. Arkadaşları ise Ergün’ü tezahüratlarla karşılayıp sevgi seli oluşturuyor.

Eşek ve at ile okula gelmeyi çok sevdiğini ifade eden Ergün Keskin, "Babam hayvancılık yapıyor. Ben de okul olmadığı zamanlarda ona yardım ediyorum. Bu esnada at ve eşeğe biniyorum. Okula da her gün at ve eşek ile gidiyorum. Arkadaşlarım beni okulun kapısında karşılayıp etrafımı sarıyor" dedi.

Okulun öğretmeni Ali Yücel Karahan, "Öğrencimiz Ergün okula at ve eşekle geliyor. O bizim neşe kaynağımız, kendisini tüm okul çok seviyor. Onun gözlerindeki ışıl ışıl parıltıları gördükçe 'iyi ki de buraya gelmişim' diyorum. Ergün eşek ve atları çok seviyor, onun için okula at ve eşek ile geliyor. Bu öğrencimiz çobanlık da yapıyor. 7 yaşında olmasına rağmen yaz tatillerinde 250 koyun otlatıyor. Ergün’ün okula eşek ve at ile gelmesinden arkadaşları büyük keyif alıyor" şeklinde konuştu.