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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesude ERŞAN
29.09.2018 - 01:43, Son Güncelleme:

Ergenlik korkusu ilaçları patlattı

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Ergenlik korkusu ilaçları patlattı

TÜRKİYE’de satılan ergenlik durdurucu ilaç sayısı son üç yılda yarı yarıya arttı.

IMS (Intercontinental Marketing Services) Health verilerine göre, 104 bin 556 kutu olan ilaç sayısı, 152 bin 938’e çıktı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve çocuk endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ise “Eğer bir salgınla karşı karşıya değilsek, hiçbir hastalığın sıklığında böyle bir artış mümkün değil” dedi. Bu artışın, çok sayıda ailenin özellikle kız çocuklarını ‘erken ergenlik’ endişesiyle hekime götürmesinden kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Hatun, şunları söyledi:

30 MİLYON LİRALIK PAZAR

“Birçok aile, kızlarını erken meme gelişimi ya da erken tüylenme gibi yakınmalarla hekimlere getirmeye devam ediyor. Bizim gibi hekimlerin uyarılarına rağmen erken ergenlik yakınması hâlâ hekimlere başvuruda önemli bir yer tutuyor. Bu durumun çok yönlü ve sanıldığından daha çok maliyeti var. Birçok çocuğa gereksiz yere ergenlik durdurucu iğnelerin başlandığını biliyoruz. Geçen yıl 152 bin 938 kutu ergenlik durdurucu ilaç kullanıldı. Bunun maliyeti yaklaşık olarak 30 milyon lira. Erken ergenliğin ‘modern hayatın yeni bir sorunu’ gibi sunulması masum değil.

İLLA Kİ BOY ETKİLENMİYOR

Ne yazık ki tedavi başlanan vakaların büyük kısmını ‘normal erken ergenlik’ vakaları oluşturuyor. Örneğin ABD’de ortalama tedavi başlama yaşı 9’dur ve vakaların yüzde 11-15’inde tedavi 8 yaşından önce başlanıyor. Türkiye’de de bu yaşlara yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Genel olarak 8 yaşından sonra boy endişesiyle tedavi başlanmasını önermiyoruz. Çünkü bu yaştan sonraki tedavide boy kazanımı olmuyor. Nihai boyun etkilendiği vakalar 3-6 yaş arasındaki erken ergenlik vakalar.”  

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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