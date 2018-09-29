Ergenlik korkusu ilaçları patlattı
TÜRKİYE’de satılan ergenlik durdurucu ilaç sayısı son üç yılda yarı yarıya arttı.
IMS (Intercontinental Marketing Services) Health verilerine göre, 104 bin 556 kutu olan ilaç sayısı, 152 bin 938’e çıktı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve çocuk endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ise “Eğer bir salgınla karşı karşıya değilsek, hiçbir hastalığın sıklığında böyle bir artış mümkün değil” dedi. Bu artışın, çok sayıda ailenin özellikle kız çocuklarını ‘erken ergenlik’ endişesiyle hekime götürmesinden kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Hatun, şunları söyledi:
30 MİLYON LİRALIK PAZAR
“Birçok aile, kızlarını erken meme gelişimi ya da erken tüylenme gibi yakınmalarla hekimlere getirmeye devam ediyor. Bizim gibi hekimlerin uyarılarına rağmen erken ergenlik yakınması hâlâ hekimlere başvuruda önemli bir yer tutuyor. Bu durumun çok yönlü ve sanıldığından daha çok maliyeti var. Birçok çocuğa gereksiz yere ergenlik durdurucu iğnelerin başlandığını biliyoruz. Geçen yıl 152 bin 938 kutu ergenlik durdurucu ilaç kullanıldı. Bunun maliyeti yaklaşık olarak 30 milyon lira. Erken ergenliğin ‘modern hayatın yeni bir sorunu’ gibi sunulması masum değil.
İLLA Kİ BOY ETKİLENMİYOR
Ne yazık ki tedavi başlanan vakaların büyük kısmını ‘normal erken ergenlik’ vakaları oluşturuyor. Örneğin ABD’de ortalama tedavi başlama yaşı 9’dur ve vakaların yüzde 11-15’inde tedavi 8 yaşından önce başlanıyor. Türkiye’de de bu yaşlara yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Genel olarak 8 yaşından sonra boy endişesiyle tedavi başlanmasını önermiyoruz. Çünkü bu yaştan sonraki tedavide boy kazanımı olmuyor. Nihai boyun etkilendiği vakalar 3-6 yaş arasındaki erken ergenlik vakalar.”
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