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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ergenekon’da roller değişti

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Ergenekon’da roller değişti

FETÖ’nün kumpaslarından ‘Ergenekon davası’nda görevli sekiz eski hâkim ve savcının ‘suç uydurma, görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla yargılanmasına dün Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde başlandı.

Ergenekon davasında yargılananlardan Hurşit Tolon, Dursun Çiçek, Mehmet Ali Çelebi, Tuncay Özkan, Serdar Öztürk, Kemal Kerinçsiz, Sedat Peker, Hıfzı Çubuklu, Nusret Senem, Ergün Poyraz, Hüseyin Buzoğlu’nun suçtan zarar görme ihtimallerine karşı davaya katılma talepleri kabul edildi. CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in katılma talepleri ise ‘mağdur veya suçtan zarar görme sıfatları bulunmadığından’ reddedildi. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Veli Küçük’ün katılma talepleri ise daha sonra karara bağlanacak.

Yargıtay ek binada bulunan salondaki duruşmaya tutuklu eski Ergenekon hâkimi Hüsnü Çalmuk ile tutuksuz eski hâkim Ercan Fırat geldi. Diğer sanıklar Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Eski hâkim Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Mehmet Murat Dalkuş’un halen firari oldukları, haklarında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yakalama kararı bulunduğu belirtildi. SEGBİS’le duruşmaya katılan sanık Özese, “Ergenekon davasında Türk milleti adına yasal yargılama faaliyeti yaptık. Dava sürüyor, derdest davada böyle bir zarar iddiası öne sürülemez” dedi.

Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, kimlik tespitinin ardından son soruşturma kararındaki sanıklara yöneltilen suçlamaları okudu. Bu sırada sanıklardan Çalmuk, sık sık usul itirazında bulunmak için söz istedi. Bunun üzerine Başkan Metiner, Çalmuk’a, “Usül hükümlerini ihlal ettiğinizden hakkınızda işlem yapmak zorunda kalacağım. Lütfen sesinizi keser misiniz” diyerek uyardı. Metiner’in suç isnatlarını okumasının ardından talep üzerine Çalmuk’a söz verdi. Sanık Çalmuk’un “24 yıl hâkimlik yaptım, ceza yargılamasını biliyorum” sözlerine karşılık Başkan Metiner, “Çok iyi biliyorsunuz, anlaşıldı. Hakkınızdaki iddialar da öyle zaten” dedi. Sanık Çalmuk’un, “Bizi Ergenekon sırasında, ‘15 dakika savunma hakkı verdin’ diye suçluyorsunuz, şimdi siz konuşturmuyorsunuz. 5 dakika bile vermiyorsunuz. Kaleminiz de çok iyi çalışıyor” tepkisine Metiner, “Gereksiz yere uzatıyorsun. Bunları savunmanda anlatırsın” yanıtı verdi.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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