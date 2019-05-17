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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ergenekon’da karar 1 Temmuz’da

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Ergenekon’da karar 1 Temmuz’da

12 Haziran 2007’de ihbar üzerine İstanbul Ümraniye’deki bir gecekonduda 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başlayan ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında bir sanığın savunmasını hazırlamaması nedeniyle dün de karar çıkmadı.

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alparslan Arslan ile başka suçtan tutuklu Bedirhan Şinal, Bora Ballı, Murat Aplak, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır, Osman Yıldırım, Yüksel Dilsiz, Murat Çağlar, İsmail Sağır ve Tekin İrşi bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Karar çıkması beklenen duruşmada Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması ve Danıştay saldırısı eylemlerinin sanıkları son savunmalarını yaptılar.

SON KEZ SÜRE VERDİ

Daha sonra Alparslan Arslan’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklardan Bedirhan Şinal’ın savunmasını hazırlaması için son kez süre verdi. Şinal’ın savunmasını yapmaması halinde ise savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılacağı yönünde uyaran mahkeme başkanı duruşmayı 1 Temmuz 2019’a erteledi. Mahkeme başkanı 1 Temmuz’daki duruşmada kararlarını açıklayacaklarını söyledi.

Duruşmanın ertelenmesi üzerine bazı sanık avukatları, “FETÖ’cüler bu davayı 5 yılda bitirdi. Yargıtay’ın bozma kararının üzerinden 3 yıl geçti. Bu davada yargılama yapanların bile yargılanması bitmek üzere, bu dava bitmedi” diye tepki gösterdi. ◊ Ayşegül USTA / İSTANBUL

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