Ergenekon’da karar 1 Temmuz’da
12 Haziran 2007’de ihbar üzerine İstanbul Ümraniye’deki bir gecekonduda 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başlayan ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında bir sanığın savunmasını hazırlamaması nedeniyle dün de karar çıkmadı.
İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alparslan Arslan ile başka suçtan tutuklu Bedirhan Şinal, Bora Ballı, Murat Aplak, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır, Osman Yıldırım, Yüksel Dilsiz, Murat Çağlar, İsmail Sağır ve Tekin İrşi bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Karar çıkması beklenen duruşmada Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması ve Danıştay saldırısı eylemlerinin sanıkları son savunmalarını yaptılar.
SON KEZ SÜRE VERDİ
Daha sonra Alparslan Arslan’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklardan Bedirhan Şinal’ın savunmasını hazırlaması için son kez süre verdi. Şinal’ın savunmasını yapmaması halinde ise savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılacağı yönünde uyaran mahkeme başkanı duruşmayı 1 Temmuz 2019’a erteledi. Mahkeme başkanı 1 Temmuz’daki duruşmada kararlarını açıklayacaklarını söyledi.
Duruşmanın ertelenmesi üzerine bazı sanık avukatları, “FETÖ’cüler bu davayı 5 yılda bitirdi. Yargıtay’ın bozma kararının üzerinden 3 yıl geçti. Bu davada yargılama yapanların bile yargılanması bitmek üzere, bu dava bitmedi” diye tepki gösterdi. ◊ Ayşegül USTA / İSTANBUL
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