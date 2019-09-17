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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ergenekon’da avukat ücreti devletten

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Ergenekon’da avukat ücreti devletten

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na 12 Haziran 2007’de gelen ihbar üzerine İstanbul Ümraniye’de bir gecekonduda yapılan aramada 27 el bombasının ele geçirilmesi ile başlayan ve 12 yıl sonra ikinci kez karara bağlanan Ergenekon davasında, mahkeme beraat eden sanıklar yönünden avukatlık ücretinin Hazine tarafından ödenmesine hükmetti.

Kararın kesinleşmesinin ardından davada avukatla temsil edilen, aralarında CHP Milletvekili Tuncay Özkan, eski CHP milletvekili Mustafa Balbay, Dursun Çiçek, eski AK Parti milletvekili Emin Şirin, İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Sedat Peker’in de bulunduğu 181 sanık yönünden toplam 986 bin TL tutarındaki avukatlık ücreti Hazine’den alınarak bu kişilere ödenecek.
Daha önce İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüp çeşitli cezalarla sonuçlanan Ergenekon davasında Yargıtay bozma kararı vermişti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından dava bu kez İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapatılması nedeniyle İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

İKİNCİ YARGILAMADA BERAAT KARARI

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturmanın başlamasından 12 yıl sonra 1 Temmuz 2019’da Ergenekon davası hakkında ikinci kez hüküm kurdu. 235 sanıklı davada 29 sanık hakkında çeşitli suçlardan cezaya hükmeden mahkeme 206 sanık hakkında ise beraat ve düşme kararı verdi. Mahkeme ayrıca tüm sanıkların “Ergenekon örgütü adı altında örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte yardım etmek” suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatına hükmetti.

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