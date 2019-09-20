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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.09.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görevli polisten "ByLock" itirafı

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Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görevli polisten "ByLock" itirafı

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Başka dosyalarda tutuklu olan sanıklar ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Duruşmada, İstanbul'daki Balyoz davası kapsamında tutuklu İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli eski polis sanık Necat Aksu, ByLock kullandığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuya ilişkin yazılı ifade verdiğini belirten Aksu, "ByLock'u Fatih Yalçın adında uçak teknisyeni olduğunu bildiğim şahıs yükledi. Kendisi bana sohbet veren kişiydi." diye konuştu.

Yalçın ile aynı FETÖ operasyonda gözaltına alındıklarını anlatan Aksu, 5 yıl birlikte dini içerikli sohbette bulunduklarını, o sohbetlerde meslektaşlarını fişlemediğini, çalıştığı birime ilişkin hiç bir bilgiyi dışarı aktarmadığını iddia etti.

Aksu, kendisine isnat edilen suçların CD olarak bulunduğu cezaevine gönderilmesini talep ederek, daha sonra detaylı savunma yapacağını bildirdi.

Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan eski Genelkurmay adli müşaviri Muharrem Köse de Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandığını, bu davada iki yıldır savunma yapamadığını söyledi.

Avukatının hazır olmadığını ifade eden Köse, bir sonraki celse de savunma yapmak istediğini dile getirdi.

Davanın bazı tutuksuz sanıkları da görevlerine devam ettikleri için duruşmalardan vareste tutulmak istediklerini beyan etti.

Birleşen dosyalara ilişkin sanık ve avukatlarının savunmalarını alan mahkeme, ara karara yönelik mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi. Savcı, mevcut delil durumu ve atılı suçun niteliği gereği tutuklu sanıkların, bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulma taleplerinin reddine, tutuklu sanıkların da mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Davanın bir sonraki duruşması 18 Ekim'e ertelendi.

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