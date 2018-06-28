Ergenekon soruşturması 11 yıl sonra kapandı

Bir süre önce dosyada; halen 515 kişi hakkındaki soruşturmanın açık olduğu fark edildi. Bu isimler arasında, 2007-2011 arasında telefonlarının dinlendiği saptanan eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, eski Kültür Bakanı Agah Oktay Güner, eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu ile eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zafer Koç, Bülent Başar ve Hikmet Pak’ın 20 Haziran’da imzaladığı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda şu usulsüzlüklere dikkat çekildi:



Ergenekon’un varlığına ilişkin olarak somut tespit ve delil yok. Örgütün varlığı varsayımlara dayandırıldı. Çok sayıda kişi varsayımlarla aynı örgütle ilişkilendirilip telefon görüşmeleri dinlendi.



Dinleme ve takip karar taleplerinde soyut ifadeler kullanılıp gerekçesiz kararlar verildi. Yasaya aykırı dinleme kararları alındı. Bazı karar ve dinleme tutanaklarına ulaşılamadı.



Hukuka aykırı kararlara istinaden yüzlerce kişinin hoyratça iletişimleri denetlendi ve haberleşme özgürlükleri ihlal edildi.



Bu yöntemlerle elde edilen delillere dayanılarak arama – el koyma, gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvuruldu.



Dijital delillerin sahteliğine ve kendilerine ait olmadığına ilişkin şikâyet ve savunmalar dikkate alınmadı ve bu şikâyetlerle ilgili araştırmalar yapılmadı.