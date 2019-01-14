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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
14.01.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Ergenekon savcıları hakim karşısında

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Ergenekon savcıları hakim karşısında

Erzincan'daki Ergenekon soruşturması kapsamında İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski Erzurum savcısı Osman Şanal ile eski Erzurum özel yetkili başsavcı vekili Taner Aksakal'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

"Jandarmanın terör örgütlerine karşı kullanılan haber elemanlarının kimliklerini içeren muhbir listelerini, hazırladıkları Erzincan Ergenekon iddianamesinin içine koyarak açıkladıkları, böylelikle devletin terörle mücadelesini zafiyete uğrattıkları ve devlet sırrını ifşa ettikleri" öne sürülen eski savcılar Osman Şanal ile Taner Aksakal, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya FETÖ üyeliğinden yargıladığı davada tutuklu bulunan Osman Şanal, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan Taner Aksakal duruşmada hazır bulundu. 
Duruşmaya avukatları olmayan sanıklar için atanan zorunlu avukatlar katıldı.

Gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından söz alan eski savcı Osman Şanal, Erzincan İl Jandarma Komutanlığından gelen 4 Ekim 2018 tarihli raporda, yargılamaya konu "devlet sırrı" olarak belirtilen belgelerin "gizli belge" sayılabileceğinin belirtildiğini söyledi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığının 3 Şubat 2017 tarihli raporunda ise aynı belgelerin devlet sırrı olmadığının kaydedildiğini savunan Şanal, "Komutanlığın bir yıl geçtikten sonra belgelere devlet sırrı olabileceğini söylemesi çelişkilidir. Komutanlığın bile kafası karışıkken benim bu belgelerin devlet sırrı olduğunu bilmem hayatın olağan akışına aykırıdır." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanık Taner Aksakal da gelen bilgi ve belgelere karşı yazılı savunma yapacağını belirtti.

Gelmeyen bilgi ve belgelerin beklenmesine, duruşmanın 1 Nisan'a bırakılmasına karar verildi. 

İddialar

Şanal ve Aksakal hakkında Oltu Ağır Ceza Mahkemesince Yargıtay'a gönderilen "son soruşturmanın açılması" kararı iddianame yerine geçiyor.

Kararda, Taner Aksakal'ın, bir jandarma üsteğmene ait bilgisayarın hard diskinde ele geçirilen, terör örgütlerine karşı kullanılan haber elemanlarının kimlik ve telefon bilgileri, otomobil plakaları, açık adresleri, eş ve çocukları ile ilgili bilgileri ve bağlı oldukları askerlerin isim, rütbe ve telefon numaralarını içeren muhbir listelerini ve jandarma bölgesindeki istihbarat yapılanmasını gösterir belgeleri, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in de dahil olduğu 14 kişi hakkında düzenlediği iddianame ekine koyarak gizli kalması gereken "devlet sırrı" niteliğindeki bilgileri ifşa ettiği kaydedildi.

Osman Şanal'ın da söz konusu belge ve listelerin gizli kalması gerektiğini göz ardı ederek ve "devlet sırrı" niteliğinde olup olmadığı yönünde herhangi bir araştırma yapmaksızın soruşturma dosyası içine bırakarak ifşa edilmesine neden olduğu belirtilen kararda, Aksakal ve Şanal'ın devletin terörle mücadelede zafiyete uğramasına neden olduğu, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanmaları gerektiği bildirildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın "Ergenekon terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanıp beraat ettikleri davanın soruşturmasını yürüten eski savcılar Şanal ve Aksakal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Farklı mahkemelerde FETÖ üyeliğinden davaları devam eden Şanal tutuklu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aksakal ise tutuksuz yargılanıyor.

ERGENEKON SANIKLARI BERAAT ETMİŞTİ

Şanal ve Aksakal'ın yürüttüğü soruşturma sonucu İlhan Cihaner ve Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanık, "Ergenekon terör örgütü üyeliği" iddiasıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesinde yargılanarak beraat etmişti.

Yargıtay 11. Ceza Dairesince, soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle başta Şanal ve Aksakal olmak üzere yargı mensupları ile kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti. 

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