Ergenekon davası ile ilgili flaş gelişme
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Sanık Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, 'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kanıtlanamadığını belirtti. Savcı, 26 sanık hakkında ceza istedi.
Sanıklardan Alparslan Aslan ile Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi, 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle