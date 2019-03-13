"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay Konferans Salonunda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, avukatlar ile bazı mağdurlar katıldı.



Duruşmada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasını gören heyet üyesi eski hakim Hüsnü Çalmuk, savunmasının başlangıcında usule ilişkin itirazlarda bulundu, Mahkeme Başkanı Haydar Metiner'in dosyadan çekilmesini istedi ve bu konudaki dilekçesini heyete sundu.



Heyet, müzakere sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısının da görüşü doğrultusunda Çalmuk'un talebini davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.



Çalmuk, savunmasında, Ergenekon davasını kastederek, "Türk hukuk tarihinde bir dosya devam ederken, yargılamayı yapan hakimler yargılanıyor." ifadesini kullandı.



Bu davayı gören mahkemeye, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin o dönemki başkanı Köksal Şengün'ün de uygun görmesi üzerine 12 Eylül 2010'daki referandumdan önceki HSYK tarafından atandığını aktaran Çalmuk, o dönemki HSYK üyelerinin sosyal demokrat olduklarını ifade etti.



Mahkeme Başkanı Metiner'in "Sosyal demokrat olduklarını nereden biliyorsun?" diye sorması üzerine Çalmuk, "Yemek yiyip, sohbet ettiğim insanlardır." dedi.

Ergenekon dosyasını en iyi bilen kişilerin yargılamada görev alan hakimler ve savcılar olduğunu, yargılamanın basın ve kamuoyunca takip edildiğini, tartışma programlarına dosyayı bilmeyen kişilerin çıktığını kaydeden Çalmuk, her davada olabilecek maddi hataların büyütüldüğünü savundu.



Yargılama sonucunda mahkemenin "Ergenekon'un, Gladio-kontrgerilla yapılanmasına karşılık geldiği, bünyesinde asker ve sivil kişiler bulunduğu, hükümeti, cebir ve şiddet kullanarak görevini yapamaz hale getirmeyi amaçladığı" kanaatine vararak hüküm verdiğini ileri süren Çalmuk, "Mahkemenin tiyatro oynadığı iddia edilmiştir. Mahkeme tiyatro oynamamış, elinden gelen tüm gayreti göstermiştir." diye konuştu.



Ergenekon davasına ilişkin başka açıklamalarda da bulunan Çalmuk'a, Heyet Başkanı Metiner, "Burada Ergenekon yargılaması yapmıyoruz. Ergenekon kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Öyle bir karar yok artık. Siz bozma ilamını tanımıyor, 'Hatalıdır' diyorsunuz, değil mi?" diye sordu.



Savunmasına devam etmek istediğini belirten Çalmuk, "Emniyet teşkilatındaki FETÖ mensuplarının hazırladığı delillerle birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak", "davanın sonunu görmeden vefat eden sanıklar bulunması", "21 farklı iddianamenin bir araya getirilmesi", "dosyada 120 milyon belge bulunması", "sanıklardan Mehmet Ali Çelebi'nin telefonunda sahte delil oluşturulması" gibi birçok konuyla suçlandığını ifade etti.



Dosyadaki belgelerden birçoğunun sanıkların dijital materyallerinin dökümü olduğunu kaydeden Çalmuk, farklı iddianamelerin bir araya getirilmesinde de zorunluluk gördüklerini aktardı.



Kuddusi Okkır'ın dava açılmadan vefat ettiğini, kendisinin ise 8. oturumdan itibaren davaya dahil olduğunu belirten Çalmuk, Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna yapılan yüklemenin de soruşturma aşamasında gerçekleştiğini kaydetti.



Yargılama sırasında tarafsız olduklarını, delillere göre karar aldıklarını ifade eden Çalmuk, "Ben bu tarafsızlık konusuna çok önem veriyorum, hatta o kadar abartıyorum ki takım bile tutmuyorum." diye konuştu.



"Hiçbir mahkemenin sanıklara ceza vermek için yargılama yapmayacağını" anlatan Çalmuk, "Hiç kimsenin masum bir kişiye ceza verme hakkı yoktur. Hiçbir vicdan bunu kabul etmez. Mahkemeler delille işlem yapar. Her yargısal takdir hakkını kullanan hesap verecekse işimiz var. Mahkememiz yargılama yapmış, işine bakmıştır." ifadelerini kullandı.



Savunması sırasında bir izleyici Çalmuk'a, "Yatır adamı 6 sene..." diye tepki gösterdi.



Mahkeme Başkanı Metiner'in "Yargılama sırasında kararlara muhalif kaldığınız hiç oldu mu?" sorusu üzerine Çalmuk, "Dosyayı incelersiniz, önünüzde dosya var. Deliller ortada. Oyumu, kendi vicdanıma göre kullandım. kararlarıma bakan, görür." dedi.



Başkan Metiner'in "Soruma cevap vermediniz. Doğal bir soru sordum. Bu soruyla ilgili susma hakkınızı mı kullanıyorsunuz?" demesi üzerine Çalmuk, "Kararlarıma bakarsanız görürsünüz, diyorum. Susma hakkımı böyle kullanıyorum. Cevap vermiyorum." dedi.



Duruşmaya daha sonra öğle arası verildi.