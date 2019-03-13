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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.03.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hakim karşısında

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"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada eski hakim Hüsnü Çalmuk, savunmasına başladı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay Konferans Salonunda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, avukatlar ile bazı mağdurlar katıldı.

Duruşmada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasını gören heyet üyesi eski hakim Hüsnü Çalmuk, savunmasının başlangıcında usule ilişkin itirazlarda bulundu, Mahkeme Başkanı Haydar Metiner'in dosyadan çekilmesini istedi ve bu konudaki dilekçesini heyete sundu.

Heyet, müzakere sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısının da görüşü doğrultusunda Çalmuk'un talebini davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

Çalmuk, savunmasında, Ergenekon davasını kastederek, "Türk hukuk tarihinde bir dosya devam ederken, yargılamayı yapan hakimler yargılanıyor." ifadesini kullandı.

Bu davayı gören mahkemeye, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin o dönemki başkanı Köksal Şengün'ün de uygun görmesi üzerine 12 Eylül 2010'daki referandumdan önceki HSYK tarafından atandığını aktaran Çalmuk, o dönemki HSYK üyelerinin sosyal demokrat olduklarını ifade etti.

Mahkeme Başkanı Metiner'in "Sosyal demokrat olduklarını nereden biliyorsun?" diye sorması üzerine Çalmuk, "Yemek yiyip, sohbet ettiğim insanlardır." dedi. 
Ergenekon dosyasını en iyi bilen kişilerin yargılamada görev alan hakimler ve savcılar olduğunu, yargılamanın basın ve kamuoyunca takip edildiğini, tartışma programlarına dosyayı bilmeyen kişilerin çıktığını kaydeden Çalmuk, her davada olabilecek maddi hataların büyütüldüğünü savundu.

Yargılama sonucunda mahkemenin "Ergenekon'un, Gladio-kontrgerilla yapılanmasına karşılık geldiği, bünyesinde asker ve sivil kişiler bulunduğu, hükümeti, cebir ve şiddet kullanarak görevini yapamaz hale getirmeyi amaçladığı" kanaatine vararak hüküm verdiğini ileri süren Çalmuk, "Mahkemenin tiyatro oynadığı iddia edilmiştir. Mahkeme tiyatro oynamamış, elinden gelen tüm gayreti göstermiştir." diye konuştu.

Ergenekon davasına ilişkin başka açıklamalarda da bulunan Çalmuk'a, Heyet Başkanı Metiner, "Burada Ergenekon yargılaması yapmıyoruz. Ergenekon kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Öyle bir karar yok artık. Siz bozma ilamını tanımıyor, 'Hatalıdır' diyorsunuz, değil mi?" diye sordu.

Savunmasına devam etmek istediğini belirten Çalmuk, "Emniyet teşkilatındaki FETÖ mensuplarının hazırladığı delillerle birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak", "davanın sonunu görmeden vefat eden sanıklar bulunması", "21 farklı iddianamenin bir araya getirilmesi", "dosyada 120 milyon belge bulunması", "sanıklardan Mehmet Ali Çelebi'nin telefonunda sahte delil oluşturulması" gibi birçok konuyla suçlandığını ifade etti.

Dosyadaki belgelerden birçoğunun sanıkların dijital materyallerinin dökümü olduğunu kaydeden Çalmuk, farklı iddianamelerin bir araya getirilmesinde de zorunluluk gördüklerini aktardı.

Kuddusi Okkır'ın dava açılmadan vefat ettiğini, kendisinin ise 8. oturumdan itibaren davaya dahil olduğunu belirten Çalmuk, Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna yapılan yüklemenin de soruşturma aşamasında gerçekleştiğini kaydetti.

Yargılama sırasında tarafsız olduklarını, delillere göre karar aldıklarını ifade eden Çalmuk, "Ben bu tarafsızlık konusuna çok önem veriyorum, hatta o kadar abartıyorum ki takım bile tutmuyorum." diye konuştu.

"Hiçbir mahkemenin sanıklara ceza vermek için yargılama yapmayacağını" anlatan Çalmuk, "Hiç kimsenin masum bir kişiye ceza verme hakkı yoktur. Hiçbir vicdan bunu kabul etmez. Mahkemeler delille işlem yapar. Her yargısal takdir hakkını kullanan hesap verecekse işimiz var. Mahkememiz yargılama yapmış, işine bakmıştır." ifadelerini kullandı.

Savunması sırasında bir izleyici Çalmuk'a, "Yatır adamı 6 sene..." diye tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı Metiner'in "Yargılama sırasında kararlara muhalif kaldığınız hiç oldu mu?" sorusu üzerine Çalmuk, "Dosyayı incelersiniz, önünüzde dosya var. Deliller ortada. Oyumu, kendi vicdanıma göre kullandım. kararlarıma bakan, görür." dedi.

Başkan Metiner'in "Soruma cevap vermediniz. Doğal bir soru sordum. Bu soruyla ilgili susma hakkınızı mı kullanıyorsunuz?" demesi üzerine Çalmuk, "Kararlarıma bakarsanız görürsünüz, diyorum. Susma hakkımı böyle kullanıyorum. Cevap vermiyorum." dedi.

Duruşmaya daha sonra öğle arası verildi. 

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