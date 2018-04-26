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    "Ergenekon davası başladığında 23 yaşındaydım 32 yaşına geldim"

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    26.04.2018 - 23:03 | Son Güncelleme:

    YARGITAY’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon ana davasının 5’inci oturumunda söz alan bazı sanıklar ve avukatları yargılamanın 9 yıldır devam ettiğine dikkat çekerek derhal beraat kararı verilmesini istedi.

    İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya CHP milletvekili Dursun Çiçek’in de aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Davanın sanıklarından eski yarbay Mustafa Dönmez, “Bugüne kadar ne söylediysek oldu. Hüsnü Çalmuk’un (Ergenekon davasına bakan mahkemenin FETÖ’den tutuklu üye hâkimi) sahte delil ürettiğine ilişkin hazırladığım dilekçeyi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na göndermiştim. Bir işlem yapılmadı. Bu kişi hakkımda 101 delil üretmiştir. Üretilen delillerle 9 yıldır yargılanıyorum” dedi. Söz alan diğer sanıklar da mahkemeye “Artık top dolaştırmayın” diye seslendi. Dursun Çiçek’in avukat kızı İrem Çiçek de, “FETÖ terör örgütü ile ilgili gerek Adli Tıp uzmanları gerek hâkimler savcılar hakkında açılmış davalar var. Bu davalarda sanıklar ‘Daha Ergenekon davası hakkında karar verilmedi’ diye savunma yapıyorlar. Bu savunma elimizi kolumuz bağlıyor. Yetkisizlik, görevsizlik, tefrik kararlarıyla dosya oyalandı. 23 yaşında başladığım dava da 32 yaşıma geldim. Karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Mahkeme, dosya eksikliklerinin giderilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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