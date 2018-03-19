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    Ergene taştı, yol trafiğe kapandı

    AA
    19.03.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:

    KIRKLARELİ'nde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

    Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde bazı bölgelerde yatağından çıkan Ergene Nehri etrafa yayıldı.

    Nehrin taşması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

    Demirköy ilçesinde de toprak kayması meydana geldi.

    İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Yol Bitti Komutanım mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

    Yola düşen toprak ve taş parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Demirköy Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

    Etiketler: sağanak yağış , kırklareli , gündem
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