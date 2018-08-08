Ergani’de trafik kazası: 3 yaralı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iddiaya göre hatalı sollama yapan otomobil, halk otobüsü ile çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ergani-Çermik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralanırken araçlarda büyük hasar oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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