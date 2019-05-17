ERG: MEB’in yatırım bütçesi artmalı
‘EĞİTİM Reformu Girişimi’nin ‘Eğitim Yönetişim ve Finansmanı Eğitim İzleme Raporu 2019’ yayınladı.
Raporun tanıtım toplantısında konuşan raporun baş yazarı Özgenur Korlu, “MEB’in bütçesinin 2018-2019 ile son 10 yıllık karşılaştırmasını yaptık. Buna göre 2019’daki bütçenin yüzde 83.4’ü personele ayrılıyor. Yatırımların yapıldığı sermaye giderleri için ayrılan pay ise yüzde 5 civarında. 2019’da MEB’in önceki yıla göre yatırım bütçesi ise yüzde 28.2 azaldı. İkili eğitimin sonlandırılması ve okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için yapılması gereken okul inşaatları ile ilgili kaynak ihtiyacı doğabilir. Bu durumda MEB’in eğitimin sorunlarını gidermek için ayırdığı kaynak üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yatırıma ayrılan bütçe arttırılmalı” dedi.
2018’e göre okullara ayrılan bütçe yüzde 23 arttı. Bu yıl en fazla kaynak yaklaşık yüzde 60 ile okul öncesi ve ilköğretim okullarına ayrıldı, en azı ise yüzde 2.2 ile özel okullara gitti.
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