Eren'i şehit eden teröristler öldürüldü

GİRESUN’un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında bir hafta önce Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin şehit olduğu çatışmanın ardından kaçan PKK'lı teröristlere karşı Giresun- Gümüşhane- Trabzon üçgeninde yürütülen hava destekli geniş çaplı operasyonlar sonuç verdi. Güvenlik güçleri, dün 02.30 sıralarında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Sarıtaş Yaylası kırsalında PKK’lı teröristlerle temas sağladı. Çatışmada 2 terörist silahlarıyla ölü ele geçirildi. Öldürülen teröristlerin, geçen yıl erzak çalan PKK’lı teröristlerin yerini gösterirken katledilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden grubun başındaki, İçişleri Bakanlığı'nın ‘Aranan Teröristler’ listesinde 'Kırmızı' kategoride yer alan örgütün Karadeniz sorumlusu ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır ile ‘Rodi’ kod adlı Levent Dayan olduğu anlaşıldı.

ANNE: YÜREĞİM SOĞUDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin” derken İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Teröristlerin öldürülmesi haberinin ardından, şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül, "Oğlumun kanı yerde kalmadı. Bana söz verenler, sözünü tuttu. Olayı yeni öğrendim. Yüreğim bir nebze de olsa biraz soğudu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu haberleri her aldığımda yüreğim serinliyor, ama benim acımı dindirmiyor. Vuranlardan Allah razı olsun. Mevla güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Bana Cumhurbaşkanımız Erdoğan söz vermişti. Allah ondan razı olsun. Benim kuzuma kıyan hainler, hak ettiklerini buldu" dedi.

VAN’DA DA OPERASYON

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece, PKK’lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine Yalım Erez Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan Özel Harekât polisleri, teröristlere “Teslim ol” çağrısında bulundu. PKK’lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1’i ağır, 3 Özel Harekât polisi yaralandı. Teröristlerle birlikte, Glock marka 2 tabanca ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçirildi. (Orhan AŞAN - Arif KARAKAŞ/DHA)