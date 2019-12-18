Eren isminin anlamı nedir? Eren ne demek

Genelde erkek çocukları için konulan Eren ismi, muhakkak ki Eren ne demek sorusunun da araştırılmasına sebep olmaktadır.

Eren isminin anlamı TDK sözlüğünde; Olağanüstü sezgilere sahip, neticesinde gerçeklerin görebilen kimse olarak yer almaktadır. Ayrıca vasıl olan, ermiş kişi, cesur ve yiğit kişi olarak da bilinmektedir.

Eren ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır.

Eren İsminin Özellikler Hakkında

Rutin yaşam tarzına soğuk kimselerdir. Heyecanlı ve enerjik aktivitelere hayatlarında yer verirler. Özgürlüğüne düşkün kişilerdir, özgürlük sınırlarının ihlali söz konusu olduğunda da oldukça temkinlidir. Kişisel alanlarını korumada oldukça etkili bireydirler.

Genç yaşında kendine özgün hayat planlaması yapan kimselerdir. Hayata her açıdan neşe ile yaklaşan kimse olmakla beraber, zekalı kimseler olarak da bilinmektedir.