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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
28.09.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Eren Erdem’in tutukluğunun devamına karar verildi

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Eren Erdem’in tutukluğunun devamına karar verildi

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla 11 sanıkla birlikte yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına hükmedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizliliğin ihlali, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte yardım etme ve göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçlarından yargılanan sanık Eren Erdem'in tutukluluk durumunu, daha önce verilen karar gereği dosya üzerinden değil duruşma açarak inceledi.     

Duruşmada bulunmayan tutuklu sanık Eren Erdem'i 9 avukat temsil ederken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel ve Gamze Akkuş İlgezdi ile milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı izledi.     

Heyet, 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. ve Terörle Mücedele Kanunu'nun 19. maddesine eklenen geçici maddelerinde,"tutukluluk incelemesinin en geç 90'ar günlük sürelerde, kişi veya avukatlarının dinlenilmesi suretiyle resen yapılacağının" hüküm altına alındığını belirtti.     

Mahkeme, tutukluluk incelemesi için açılan duruşmaya, Erdem'i temsilen katılan avukatların ismini tutanağa geçirdi.     

 Duruşmada, sanık Erdem'in avukatları Onur Cingil, Efkan Bolaç ve Gülsüm Öner Yetgin, diğer avukatlar adına da savunma yaptı. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.     

Tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, katalog suçlardan olması, diğer sanık beyanları, mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması, sanık savunmalarının henüz alınmaması ve adli tedbir kontrollerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.     

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA     

Duruşmanın ardından davaya giren avukat ve milletvekilleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.     

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökçe Gökçen, mahkemenin siyasi bir karar verdiğini öne sürerek, CHP olarak bu davanın takipçisi olacaklarını buradan ilan ettiklerini söyledi.     

Avukat Onur Cingil de yargılama sonunda her şeyin ortaya çıkacağını belirterek, "Delillerin hepsinin asılsız olduğunu tek tek ortaya koyduk. Eren Erdem'in normalde bugün tahliye edilmesi gerekirdi. Adalet er ya da geç bizim lehimizde olacak." diye konuştu.     

Eren Erdem ve gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 31 Ekim'de, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.     

 

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