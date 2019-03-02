Eren Erdem’e 4 yıl 2 ay hapis
FETÖ’nün gerçekleştirdiği 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in de aralarında olduğu 10 sanıklı davada karar açıklandı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Onur Kala ile tutuksuz yargılanan Turan Ababey, Emre Erciş ve Kutlu Esendemir katıldı. CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Fethi Açıkel ve Ünal Çeviköz ile Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Ali Şeker, Ali Hakverdi, Sera Kadıgil ve Erdoğan Toprak’ın da aralarında bulunduğu bazı CHP’li milletvekilleri de duruşmayı izledi.
İHRAÇ FAZLASI KOT PANTOLON GİBİ HİSSEDİYORUM
Erdem son sözlerinde, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek, “Kendimi ihraç fazlası kot pantolon gibi hissediyorum. Siz beni tahliye ettiniz ama İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklanmama karar verdi. Vitrinde asılı kaldım” dedi. Mahkeme, Eren Erdem'i "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Kapatılan Karşı gazetesinin sahibi Turan Ababey de 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve karar sonrası tutuklandı. Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir hakkında ise beraat kararı verildi.
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