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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
02.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Eren Erdem’e 4 yıl 2 ay hapis

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Eren Erdem’e 4 yıl 2 ay hapis

FETÖ’nün gerçekleştirdiği 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in de aralarında olduğu 10 sanıklı davada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Onur Kala ile tutuksuz yargılanan Turan Ababey, Emre Erciş ve Kutlu Esendemir katıldı. CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Fethi Açıkel ve Ünal Çeviköz ile Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Ali Şeker, Ali Hakverdi, Sera Kadıgil ve Erdoğan Toprak’ın da aralarında bulunduğu bazı CHP’li milletvekilleri de duruşmayı izledi.

İHRAÇ FAZLASI KOT PANTOLON GİBİ HİSSEDİYORUM

Erdem son sözlerinde, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek, “Kendimi ihraç fazlası kot pantolon gibi hissediyorum. Siz beni tahliye ettiniz ama İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklanmama karar verdi. Vitrinde asılı kaldım” dedi. Mahkeme, Eren Erdem'i "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Kapatılan Karşı gazetesinin sahibi Turan Ababey de 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve karar sonrası tutuklandı. Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir hakkında ise beraat kararı verildi. 

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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