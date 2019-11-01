Eren Erdem tahliye oldu
ESKİ CHP milletvekili ve Karşı gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem ile gazetenin eski sahibi Turan Ababey’e “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan verilen 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 3’üncü Ceza Dairesi’nce onandı.
3’üncü Ceza Dairesi kararla birlikte Erdem ve Ababey’in tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında 29 Haziran 2018’de tutuklanan Erdem 7 Ocak 2019’da tahliye edilmiş, 8 Ocak 2019’da yeniden tutuklanmıştı. Ababey İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmü açıkladığı 1 Mart 2019’da tutuklanmıştı.
Ababey ve Erdem İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdem “gizli tanığın ifşası” suçundan ise beraat etmişti. Savcılık Erdem’in beraatı yönünde, Erdem ve Ababey’in avukatları ise verilen hapis cezasına itiraz etmişti.
İtirazları değerlendiren İstanbul BAM 3’üncü Ceza Dairesi hem savcılığın hem de Erdem ve Ababey’in yaptıkları itirazları yerel mahkemece verilen kararda usul veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile reddetti.
Eren Erdem ve Turan Ababey’in “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan verilen 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına itirazı reddeden İstanbul BAM 3’üncü Ceza Dairesi, kararında, ceza kararı yönünden Yargıtay’a itiraz haklarının olduğunu hatırlattı. Eren Erdem hakkında “gizli tanığın ifşası” suçundan verilen beraat kararı ise itirazın reddedilmesi ile kesinleşmiş oldu. İstanbul BAM 3’üncü Ceza Dairesi kararla birlikte tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak ve yurtdışına çıkış yasağı koyarak Eren Erdem ve Turan Ababey’in tahliyesine karar verdi.
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