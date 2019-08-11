Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı
GeriGündem Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga SAĞLAM- Aleyna KESKİN/DHA
11.08.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), şehadetinin 2'nci yılında kabri başında dualarla anıldı.

Ölüm yıl dönümü Kurban Bayramı'na denk gelen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, bayramı buruk yaşadıklarını belirterek, "Eren'imsiz bayram buruk geçiyor. Şimdi Eren'imin parası ile kurban kesiyoruz. Ama ne et yiyebiliyorum ne de başımı dik tutabiliyorum. Bu acı bir ana için çok büyük" dedi.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında, 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, kabri başında dualarla anıldı. İlçe, kent ve kent dışından çok sayıda kişi, 2'nci ölüm yıldönümü Kurban Bayramı'na denk gelen şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Kabri ziyaret edenler, şehit Eren Bülbül'ün mezarına çiçekler bıraktı. Şehit Eren Bülbül'ün ailesi de, oğullarının ölüm yıl dönümünde hüzünlü bir bayram yaşıyor. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül', bayram günü ziyaret ettiği oğlunun kabri başından bir an olsun ayrılmıyor.

'ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatarak, "Oğlumu toprağa vereli 2 yıl oldu. Çok zor, Eren yok, Eren'in acısı çok büyük. Çok büyük zorluklar yaşıyorum, çocuğumun acısı hiç dinmiyor. Eren'im çok başkaydı. Eren, erkek çocuklarımın en küçüğüydü. Şimdi benim yavrum yok. Erenimin çektiği yokluklar içimde derin yara. Ama oğlum şehit oldu çok güzel ve onurlu bir duygu. Ölümlerin en güzeli. Benim yavrum şehit oldu. Gelenim gidenim, arayıp soranım oldukça fazla. İnsanlar yanımda olmaya çalışıyorlar. Kimse beni unutmuyor. Allah herkesten razı olsun. Ama dediğim gibi ben yavrumun öldüğüne üzülmüyorum. Çektiği yokluklar geliyor aklıma. Bir ana bir evladına 'ekmeğimiz yok' nasıl der. Yırtık çorabı nasıl giyindirir. Bunların eziklikleri hep yüreğimde. Allah hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Oğluma doyamadım o da hayata doyamadı. Onu unutmak mümkün değil" dedi.

'YOKLUK YAŞADI, AÇ YATTI'

Eren'in Kurban Bayramları'nda yaşadığı zor günleri anlatan gözü yaşlı anne Bülbül, "Yokluk yaşadı, aç yattı. Erenimle birlikte bir gün Kurban Bayramı'nda yayladaydık. Yaylada kimse et vermedi onlara. Köyde kurban kesenler oldu. Ama köy çok uzaktı. Ormanın içinden geçmek gerekiyordu. 'Gideyim anne ya bir parça et verirler, ya da bayram harçlığı verirler bana' dedi öyle gitti. Akşam ezanı geçtiğinde geldi. 'Anne bayramlaştım ama ne et verdiler bana ne de harçlık' dedi. O boynunun büküklüğünü hala hatırlıyorum. Şimdi Erenimin parası ile kurban kesiyoruz. Ama ne et yiyebiliyorum, ne de başımı dik tutabiliyorum. Bu acı bir ana için çok büyük. Allah kimseyi böyle sınamasın" diye konuştu.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

11 Ağustos 2017'de Maçka ilçesinde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit oldu. Olaydan 2 ay önce, Eren Bülbül'ün facebook'taki hesabından paylaştığı belirlenen mesaj sosyal medyada gündem oldu. Eren, sosyal medya hesabından 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(' paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girerek, herkesi duygulandırmıştı.

Türk Hava Yolları (THY) da, filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yapmıştı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da, şehit Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAYRAKTAR EREN'İ UNUTMADI

Bu arada, Selçuk Bayraktar, twitter hesabından Eren Bülbül ve adının verildiği SİHA'nın fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, paylaşımında "Aziz ismin semalarımızda saklı... Bayramın mübarek olsun sarp yamaçların yiğit kartalı Eren" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, sosyal medyada binlerce takipçi, Eren Bülbül adına 'İyi varsın Eren' paylaşımı yaparak, şehit Eren Bülbül'ü andı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kaçırılan denizciler Türkiye'de... Havalimanında sevinç gözyaşları
WhatsApp’ta yazdığı mesaj işinden etmişti… Mahkemeden çok konuşulacak karar
İlber Ortaylı isyan etti: Söktüler! Bunları yaptılar
İstanbul il sınırından İzmir il sınırına kronometre tuttuk 3 saat 35 dakika ve 479.10 lira