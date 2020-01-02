Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı - Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı. Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, 18. Yaş gününde anılıyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımlarında bulunuyor. İşte genç yaşta öldürülen Eren Bülbül’ün kısa yaşam öyküsü…



Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuklarından biri olan Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Eren Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdürüyordu.İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Eren Bülbül., eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışıyordu.

Eren Bülbül, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi.



Eren Bülbül, ölümünün ardından fark edilen ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ paylaşımıyla milyonları derinden etkilemişti.