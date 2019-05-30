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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan’la Trump’tan S-400 görüşmesi

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Erdoğan’la Trump’tan S-400 görüşmesi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Rusya’dan alınacak S-400’ler konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.

Telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti: “Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır.” Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere’den yapılan yazılı açıklamada ise “İki lider, ticaretin arttırılmasına yönelik ortak arzuları, Başkan’ın Türkiye’ye çelikte uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 50’den yüzde 25’e düşürme kararı, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi satın alma planı ve gelecek ay Japonya’nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi sırasında görüşmeleri devam ettirme fırsatı dahil bir dizi ikili konuyu ele aldı” denildi.

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