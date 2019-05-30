Erdoğan’la Trump’tan S-400 görüşmesi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Rusya’dan alınacak S-400’ler konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.
Telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti: “Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır.” Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere’den yapılan yazılı açıklamada ise “İki lider, ticaretin arttırılmasına yönelik ortak arzuları, Başkan’ın Türkiye’ye çelikte uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 50’den yüzde 25’e düşürme kararı, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi satın alma planı ve gelecek ay Japonya’nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi sırasında görüşmeleri devam ettirme fırsatı dahil bir dizi ikili konuyu ele aldı” denildi.
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