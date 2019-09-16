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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
16.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan'ın ‘Zirve’ diplomasisi

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Erdoğan'ın ‘Zirve’ diplomasisi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü liderler zirvesinde bir araya gelecek. Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek “Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi”ne katılmak üzere dün akşam Ankara’ya geldi. Erdoğan 21 Eylül’de de New York’ta temaslara başlayacak.

Çankaya Köşkü’nde yapılacak kritik toplantı Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin Kasım 2017’den bu yana Suriye için buluştuğu beşinci üçlü zirve olacak. Zirvede, Suriye’deki siyasi geçiş sürecinin yanı sıra, ülkede kurulacak Anayasa Komisyonu’na son şeklinin verilmesi, İdlib’deki gelişmeler, Suriye’de güvenli bölgenin yol haritası, mültecilerin evlerine geri dönüşü, siyasi geçiş süreci ve ülkenin yeniden imarı gibi kritik başlıklar ele alınacak. Liderler, Suriye’de başta PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda ve rejimin ihlallerinin son bulması gibi başlıkları görüşecek. Erdoğan, Beştepe yerine Çankaya’da yapılacak zirvede Putin ve Ruhani ile baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde başta ABD ile gerilim yaratan S-400’ler olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği imkânları ele alınacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani, ele alınan başlıkları ortak basın toplantısıyla dünyaya duyuracak.

TRUMP’LA KRİTİK GÖRÜŞME

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge konusunda çalışmalar sürerken Erdoğan da 21 Eylül’de New York’ta temaslara başlayacak. 24 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslenecek olan Erdoğan, çok sayıda ikili görüşme de yapacak. ABD’de yaşayan Türklerle bir araya gelecek. Erdoğan, New York’taki en kritik görüşmesini ise ABD Başkanı Trump’la yapacak. Erdoğan ile Trump görüşmesinde Suriye’deki gelişmeler ışığında güvenli bölgenin detayları, terör örgütleriyle ortak mücadele, FETÖ elebaşının iadesi ve iki ülke arasında ticaret hacminin detayları ele alınacak.

Suriye konusundaki üçlü toplantının ardından Türkiye; ikinci dörtlü zirveye de ev sahipliği yapacak. Erdoğan Rusya, Fransa, Almanya’nın liderlerini de ekim ayında İstanbul’da ağırlayacak. Bu toplantıda da Suriye’deki siyasi geçiş sürecinin kapsamlı şekilde konuşulması planlanıyor. 

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