Erdoğan'ın ‘Zirve’ diplomasisi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü liderler zirvesinde bir araya gelecek. Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek “Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi”ne katılmak üzere dün akşam Ankara’ya geldi. Erdoğan 21 Eylül’de de New York’ta temaslara başlayacak.
Çankaya Köşkü’nde yapılacak kritik toplantı Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin Kasım 2017’den bu yana Suriye için buluştuğu beşinci üçlü zirve olacak. Zirvede, Suriye’deki siyasi geçiş sürecinin yanı sıra, ülkede kurulacak Anayasa Komisyonu’na son şeklinin verilmesi, İdlib’deki gelişmeler, Suriye’de güvenli bölgenin yol haritası, mültecilerin evlerine geri dönüşü, siyasi geçiş süreci ve ülkenin yeniden imarı gibi kritik başlıklar ele alınacak. Liderler, Suriye’de başta PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda ve rejimin ihlallerinin son bulması gibi başlıkları görüşecek. Erdoğan, Beştepe yerine Çankaya’da yapılacak zirvede Putin ve Ruhani ile baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde başta ABD ile gerilim yaratan S-400’ler olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği imkânları ele alınacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani, ele alınan başlıkları ortak basın toplantısıyla dünyaya duyuracak.
TRUMP’LA KRİTİK GÖRÜŞME
Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge konusunda çalışmalar sürerken Erdoğan da 21 Eylül’de New York’ta temaslara başlayacak. 24 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslenecek olan Erdoğan, çok sayıda ikili görüşme de yapacak. ABD’de yaşayan Türklerle bir araya gelecek. Erdoğan, New York’taki en kritik görüşmesini ise ABD Başkanı Trump’la yapacak. Erdoğan ile Trump görüşmesinde Suriye’deki gelişmeler ışığında güvenli bölgenin detayları, terör örgütleriyle ortak mücadele, FETÖ elebaşının iadesi ve iki ülke arasında ticaret hacminin detayları ele alınacak.
Suriye konusundaki üçlü toplantının ardından Türkiye; ikinci dörtlü zirveye de ev sahipliği yapacak. Erdoğan Rusya, Fransa, Almanya’nın liderlerini de ekim ayında İstanbul’da ağırlayacak. Bu toplantıda da Suriye’deki siyasi geçiş sürecinin kapsamlı şekilde konuşulması planlanıyor.
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