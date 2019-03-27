Erdoğan'ın Van ve Adıyaman mesajları: Ülkeye inşa ekibi lazım

BAHARI KIŞA ÇEVİRECEKLER

“Birileri yıllarca milletimizin içine nifak sokmaya çalıştı. Milleti kimi zaman sağcı-solcu kimi zaman Alevi-Sünni kimi zaman Türk-Kürt diyerek bölmeye, parçalamaya, birbiriyle kavga ettirmeye çalıştı. Bu uğurda nice gençler toprağa düştü, nicelerinin hayatı karardı. Peki sonuçta ne oldu? Sonuçta gördük ki bunların hepsi de ülkemizin üzerinde hesapları olanların oyunlarından ibarettir. Van, deprem yıkıntılarının altında inlerken bile bunlar kendi senaryolarını sahnelemenin peşindeydi. Bundan 3-4 yıl önce yine benzer işlere kalkıştılar. Mahallelerimizi birbirinde ayırmak için çukurlar kazdılar. Masum insanların kanı aksın da onlar üzerinden propaganda yapalım diye kundaktaki çocuktan yaşlılarımıza kadar herkesi istismar ettiler. Tıpkı diğer şehirlerimizde olduğu gibi Van’da da anaları ağlatan, çocukları yetim, öksüz bırakan hep bunlar oldu. Hâlâ aynı alçaklıkları yapmanın peşindeler. Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmasak her gün Van’da ve diğer şehirlerimizde masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek, yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler. Niye Cudi’ye, Gabar’a, Tendürek’e, Kandil’e girdik? Halkımı rahatsız etmesinler diye. Benim hanım kardeşlerimi 13, 14, 15 yaşındaki kızlarımızı Kandil’e kaçıranlar bunlar değil mi?





BUKALEMUN GİBİLER

Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar 31 Mart’ta karşımıza çıkan ittifakı kuranlardır. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı Saadet ama kendisinin saadetle alakası olmayan parti. Bu böyle bir ittifak ki perde arkasında liste pazarlığı yapanlar, milletin karşısında bir araya gelemiyorlar. Öyle bir ittifak ki Van’da başka, İstanbul’da başka, Diyarbakır’da başka, Ankara’da başka konuşuyor, başka davranıyor, başka hareket ediyorlar. Bu öyle bir ittifak ki tıpkı bukalemun gibi doğuda başka batıda başka kılığa giriyorlar. Bu öyle bir ittifak ki Kandil’den Pensilvanya’ya kadar herkesin desteğini alıyor ama bunu bir tek partilerin başındakiler kabul etmiyor.

BİZ İNŞA ETMEYE TALİBİZ

Öyle bir ittifak ki ülkenin ve milletin geleceği için geliştirdikleri tek projeleri, tek sözleri yok. Sadece yıkmayı vaat ediyorlar, yapmayı değil. Halbuki bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa ekibi lazım. Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz. Yol inşaatlarının bir kısmının uzun sürmesinin sebebi terör örgütü. Bunlar hain, bunlar vatan haini, bunlar millet düşmanı. Birçok yerde şantiyeleri basıp, araçları yakan, işçileri öldüren, müteahhitleri tehdit eden terör örgütü sizleri bu hizmetlerden mahrum etmek için çok uğraştı. Ama bize sadece zaman kaybettirdiler. Yatırımlarımızı tamamlama azmimizi kıramadılar, kıramayacaklar.

KARDEŞLİK KONUŞULACAK

Bundan sonra Türkiye sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacak. Biz birbirimizi bundan sonra ne Türk olduğumuz için ne Kürt olduğumuz için ne Alevi-Sünni şundan bundan dolayı değil birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Bundan başkası olabilir mi? Bundan daha güzeli olabilir mi?”

ÜLKEMİZ DEMOKRASİSİNİ YASAKLARDAN KURTARDIK

Biz ülkemizdeki tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin hem geri kalmışlık hem hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok uğraştık. Öyle ki daha önce hiç kimsenin adını bile anmaya cesaret edemediği reformları her türlü riski göze alarak kısa süre içinde hayata geçirdik. CHP zihniyetinin kangrene çevirdiği pek çok meselemizi hal yoluna koyduk. Eksikler yok mu? Elbette var, bunları da önümüzdeki dönemde gidereceğiz. Ülkemiz demokrasisini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık.

KENDİ DİLLERİYLE KONUŞUYOR MU?

Bugün Türkiye’de kim derse ki hak ve özgürlükler kısıtlanıyor, bunlar doğru değil. Şimdi kendi dillerinde propagandalarını yapıyorlar mı? Cezaevlerinde gidip anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu? Hak ve özgürlüklerin kullanımı hususunda dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye bir hukuk devletidir ve herkes için hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Buna rağmen hakkını hukukunu elde etmekte zorlanan varsa valim buradadır, ben buradayım. Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği bir olgunluk seviyesine gelmiştir. Haberleşme ve medya imkânlarının böylesine geliştiği bir toplumda hiçbir şeyin gizli saklı kalması mümkün değildir. Yalanlar, iftiralar, karalama kampanyaları sizleri yanıltmasın.