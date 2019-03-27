Erdoğan'ın Van ve Adıyaman mesajları: Ülkeye inşa ekibi lazım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan'ın Van ve Adıyaman mesajları: Ülkeye inşa ekibi lazım
GeriGündem Erdoğan'ın Van ve Adıyaman mesajları: Ülkeye inşa ekibi lazım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN - VAN
27.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan'ın Van ve Adıyaman mesajları: Ülkeye inşa ekibi lazım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdoğan'ın Van ve Adıyaman mesajları: Ülkeye inşa ekibi lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bundan sonra Türkiye’nin sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacağını belirterek, “Van’dan ilan ediyorum. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar 31 Mart’ta karşımıza çıkan ittifakı kuranlardır. Sadece yıkmayı vaat ediyorlar, yapmayı değil. Halbuki bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa ekibi lazım. Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz” dedi. Erdoğan, dün Van ve Adıyaman mitinglerinde şunları söyledi:

BAHARI KIŞA ÇEVİRECEKLER

“Birileri yıllarca milletimizin içine nifak sokmaya çalıştı. Milleti kimi zaman sağcı-solcu kimi zaman Alevi-Sünni kimi zaman Türk-Kürt diyerek bölmeye, parçalamaya, birbiriyle kavga ettirmeye çalıştı. Bu uğurda nice gençler toprağa düştü, nicelerinin hayatı karardı. Peki sonuçta ne oldu? Sonuçta gördük ki bunların hepsi de ülkemizin üzerinde hesapları olanların oyunlarından ibarettir. Van, deprem yıkıntılarının altında inlerken bile bunlar kendi senaryolarını sahnelemenin peşindeydi. Bundan 3-4 yıl önce yine benzer işlere kalkıştılar. Mahallelerimizi birbirinde ayırmak için çukurlar kazdılar. Masum insanların kanı aksın da onlar üzerinden propaganda yapalım diye kundaktaki çocuktan yaşlılarımıza kadar herkesi istismar ettiler. Tıpkı diğer şehirlerimizde olduğu gibi Van’da da anaları ağlatan, çocukları yetim, öksüz bırakan hep bunlar oldu. Hâlâ aynı alçaklıkları yapmanın peşindeler. Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmasak her gün Van’da ve diğer şehirlerimizde masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek, yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler. Niye Cudi’ye, Gabar’a, Tendürek’e, Kandil’e girdik? Halkımı rahatsız etmesinler diye. Benim hanım kardeşlerimi 13, 14, 15 yaşındaki kızlarımızı Kandil’e kaçıranlar bunlar değil mi?

Erdoğanın Van ve Adıyaman mesajları: Ülkeye inşa ekibi lazım

BUKALEMUN GİBİLER

Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar 31 Mart’ta karşımıza çıkan ittifakı kuranlardır. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı Saadet ama kendisinin saadetle alakası olmayan parti. Bu böyle bir ittifak ki perde arkasında liste pazarlığı yapanlar, milletin karşısında bir araya gelemiyorlar. Öyle bir ittifak ki Van’da başka, İstanbul’da başka, Diyarbakır’da başka, Ankara’da başka konuşuyor, başka davranıyor, başka hareket ediyorlar. Bu öyle bir ittifak ki tıpkı bukalemun gibi doğuda başka batıda başka kılığa giriyorlar. Bu öyle bir ittifak ki Kandil’den Pensilvanya’ya kadar herkesin desteğini alıyor ama bunu bir tek partilerin başındakiler kabul etmiyor.

BİZ İNŞA ETMEYE TALİBİZ

Öyle bir ittifak ki ülkenin ve milletin geleceği için geliştirdikleri tek projeleri, tek sözleri yok. Sadece yıkmayı vaat ediyorlar, yapmayı değil. Halbuki bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa ekibi lazım. Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz. Yol inşaatlarının bir kısmının uzun sürmesinin sebebi terör örgütü. Bunlar hain, bunlar vatan haini, bunlar millet düşmanı. Birçok yerde şantiyeleri basıp, araçları yakan, işçileri öldüren, müteahhitleri tehdit eden terör örgütü sizleri bu hizmetlerden mahrum etmek için çok uğraştı. Ama bize sadece zaman kaybettirdiler. Yatırımlarımızı tamamlama azmimizi kıramadılar, kıramayacaklar.

KARDEŞLİK KONUŞULACAK

Bundan sonra Türkiye sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacak. Biz birbirimizi bundan sonra ne Türk olduğumuz için ne Kürt olduğumuz için ne Alevi-Sünni şundan bundan dolayı değil birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Bundan başkası olabilir mi? Bundan daha güzeli olabilir mi?”

ÜLKEMİZ DEMOKRASİSİNİ YASAKLARDAN KURTARDIK

Biz ülkemizdeki tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin hem geri kalmışlık hem hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok uğraştık. Öyle ki daha önce hiç kimsenin adını bile anmaya cesaret edemediği reformları her türlü riski göze alarak kısa süre içinde hayata geçirdik. CHP zihniyetinin kangrene çevirdiği pek çok meselemizi hal yoluna koyduk. Eksikler yok mu? Elbette var, bunları da önümüzdeki dönemde gidereceğiz. Ülkemiz demokrasisini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık.

KENDİ DİLLERİYLE KONUŞUYOR MU?

Bugün Türkiye’de kim derse ki hak ve özgürlükler kısıtlanıyor, bunlar doğru değil. Şimdi kendi dillerinde propagandalarını yapıyorlar mı? Cezaevlerinde gidip anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu? Hak ve özgürlüklerin kullanımı hususunda dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye bir hukuk devletidir ve herkes için hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Buna rağmen hakkını hukukunu elde etmekte zorlanan varsa valim buradadır, ben buradayım. Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği bir olgunluk seviyesine gelmiştir. Haberleşme ve medya imkânlarının böylesine geliştiği bir toplumda hiçbir şeyin gizli saklı kalması mümkün değildir. Yalanlar, iftiralar, karalama kampanyaları sizleri yanıltmasın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kayseri Havalimanı'ndaki silah seslerinin nedeni belli oldu

İstanbul Valiliği duyurdu: 30 - 31 Mart’ta açık olacak…

Çarpıcı Çiftlik Bank detayları! Her şey böyle başlamış

Görüntüler çok tepki çekmişti! O babanın cezası belli oldu