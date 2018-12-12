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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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12.12.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Erdoğan’ın konuştuğu o Aylin ortaya çıktı: 'Benim tabii…'

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Erdoğan’ın konuştuğu o Aylin ortaya çıktı: 'Benim tabii…'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu okuduktan sonra makam aracından telefon ettiği üniversiteli Aylin, o görüşmeyi anlattı.

Sabah gazetesinden Tülay Canbolat'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde aracında giderken bir üniversite öğrencisiyle yaptığı konuşmanın görüntüleri yoğun ilgi görmüştü. O görüşmenin altından gülümseten bir hikaye çıktı. Cumhurbaşkanı'nın telefonla aradığı üniversiteli Aylin İbrahimağaoğlu, o günü anlattı.

Söz konusu telefon görüşmesi ve o görüşmeye giden sürecin hikayesini anlatan Aylin, "İki hayalim vardı Türkiye'de üniversite okumak ve vatan sevgisini öğrendiğim lider Erdoğan ile tanışmak. Aralıksız üç yıl ona posta yoluyla mektup yazdım. Pes etmedim çünkü biliyordum onunla bir gün tanışacağımı" dedi.

KÜLLİYE'YE 2 HAFTADA 1 MEKTUP

İşte Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Aylin'in anlattıkları;

Aylin İbrahimağaoğlu, 20'li yaşların başında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi. Almanya Frankfurt'ta doğup büyüyen Aylin, ilk-ortaokul ve liseyi burada okuduktan sonra 'Türkiye sevgisi' nedeniyle üniversiteyi İstanbul'da okumaya karar vermiş. 4 kardeşten en büyüğü olan ve "Ben ve ailem Cumhurbaşkanımızı çok sevip, ona büyük saygı duyuyoruz" diyen Aylin, Türkiye'yi gülümseten o telefon görüşmesinin detayların şöyle anlattı:

Ülkemde okuyup, kültürüme hakim olmak istiyordum bu gerçek oldu. Ancak aradan geçen yıllara rağmen çocukluğumda konuşma ve fotoğraflarıyla büyüdüğüm Erdoğan ile bir türlü tanışamamıştım. 2015'ten bu yana Başkan Erdoğan'a mektup yazıyorum. İki haftada bir mektup yazıp önce kendisine gönderiyorum. Cevap gelmezse aynı mektubu özel kalemi ve başdanışmanına gönderiyordum. Aradan yıllar geçti bir türlü mektuplarıma cevap alamadım ve onunla tanışamadım.

'YILLARCA YAZARDIM'

İmkanım sadece kağıt ve kalemimdi. Tüm dünyaya şefkat dağıtan, onca yılda ilk kez ülkemizin adını 7 düvele yayan ve gençlere büyük önem veren liderimizle ben de tanışmak istedim. Mektuplarım ulaşsın diye bazı bakanlıklara da gönderdim. Pes etmedim, bir gün muhakkak onunla tanışacak, 'Biz yürüdüğünüz yolda yanınızdayız' Sayın Cumhurbaşkanım' diyecektim. Cevabım yıllar sonra gelse de yıllarca yazmaya devam ederdim. Nihayet geçen hafta bir toplantı çıkışı yine bekledim ve bu kez tüm şartları zorlayarak mektubumu eline verdim.

'BAŞKA KİM OLACAK AYLİN'

Dünya lideriyle tanışmak hayallerimi anlatmak en büyük hayalimdi. Telefonum çaldı, sesinden tanıdım. Ama inanamadım, mektuplarım cevap bulmuş ve büyük lider beni aramıştı. Cumhurbaşkanımız konuşuyor ama ben heyecandan 'Cumhurbaşkanım tüm mektuplarımı aldınız mı?, uzun zamandır size ulaşmaya çalışıyordum' diyordum. Bana, 'Aylin bir dinle dinle, ya bu Oflular bir alem ya...' dedi. Sayın Cumhurbaşkanım siz misiniz? diye sordum o da gülerek 'Başka kim olacak Aylin benim tabii' dedi. Program program peşinde dolaştım, onlarca mektup yazdım ve başardım. Onunla tanıştım, beni Külliye'ye davet etti.

'HALKTAN BİRİ GİBİ...'

Hedeflerimi konuştuk, bana 'Okulunu başarıyla bitir, takipteyim' dedi. Ailecek ona dua ediyoruz çünkü o adını bilmediğimiz binlerce insanın umudu. Vatan ve millet sevgisini ondan öğrendim, çocukluğum onunla geçti. Öyle kıymetli, babacan biri ki. Konuşurken sanki Cumhurbaşkanı değil de halktan biri gibi konuşuyor. O'nun samimiyeti, güçlü ve kararlı duruşu biz gençlere büyük Türkiye'yi yaşatma yolunda azim veriyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine Mektup yazan üniversiteliyi aradı
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